Procurando uma corrida diferente?

Aqui tem 30 opções bacanas em todo o Brasil.

Com certeza seu treinador já te perguntou quais serão as corridas que você pretende fazer este ano. Eu tenho duas em vista, participar do revezamento da Volta à Ilha em abril, fizemos a inscrição no ano passado, e uma meia internacional em dezembro. Mas no meio do caminho surgem tantas opções que você acaba perdendo as melhores.

Pra ajudar fiz este mini guia de algumas provas que fogem do calendário tradicional, como Maratona do Rio, São Silvestre, Circuito da Longevidade, Volta da Pampulha, Outubro Rosa, Track&Field, que todo mundo já conhece ou ouviu falar. Foquei naquelas que na maioria das vezes quando descobrimos, as inscrições já se encerraram…

Também estão de fora as provas do Circuito Popular da Cidade de São Paulo, que está sendo totalmente reformulado. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Esportes, “diferentemente do ano anterior, no ano de 2017 haverá duas frentes de corridas de rua na cidade de São Paulo. O projeto dessa implementação ainda se encontra em fase de planejamento”. Explicaram também que o plano já estava pronto em janeiro, “contudo, em busca de uma melhor qualidade dos eventos, a secretaria decidiu pela reformulação”. Provavelmente o plano seja definido em março. Vale lembrar que o calendário de 2016 foi divulgado em dezembro de 2015 com 32 corridas em abrangendo toda a capital, privilegiando locais onde raramente acontecem eventos esportivos. Assim que definirem o calendário publico aqui no blog.

Atenção, todos os preços das inscrições são do primeiro lote e podem ser reajustados. #corridaparatodos

Março

Dia 12

Corrida da Água Fortleve em Vitória (ES) – 21k (R$80), 10k (R$70) e 5k (R$70). A largada e a chegada serão em frente à fábrica Fortlev, no bairro Civit II, Serra, às 7h. A corrida será realizada em comemoração ao Dia Mundial da Água com o objetivo de divulgar a importância do consumo consciente. Inscrições: www.fortlev.com.br

Corrida do Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro (RJ) – 15k. Largada às 7h na praia do Leblon, contornando a orla da cidade e chegando no Bossa Nova Mall. Valor da inscrição está sendo definido. A coordenação do é da assessoria esportiva Runners Club, com pontos de hidratação pelo caminho, professores acompanhando os corredores e estrutura para alongar os participantes na chegada. Haverá camiseta personalizada e café da manhã para os participantes na chegada ao shopping. Informações em breve no site: bossanovamall.com.br

1ª Corrida Por Uma Amazônia Mais Verde em Manaus (AM) – 5k (R$35 mais 1kg de alimento). Largada no campus da Ulbra. Durante a prova será realizado o plantio de mudas. Os inscritos poderão doar aleém do alimentomaterial de limpeza ou de higiene para o Abrigos Coração do Pai. Os inscritos poderão doar material de limpeza ou de higiene.Inscrições: www.ticketagora.com.br

Dia 18 – Triex Run em Brotas (SP) – 30k (R$ 129), 20K (R$ 119), 10k (R$ 109) e 5k (R$ 109). A altimetria e o terreno vão fazer a diferença dessa corrida em Brotas, conhecida como destino de ecoturismo. Local da largada, entre 7h e 8h é Bairro Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, na Avenida Antonio Mariano do Prado. Limite de 5 horas para completar os 30k. Inscrições: http://www.trirex.com.br/trail-run

Dias 18 e 19 – X Terra Brasil Tour em Conceição de Ibitipoca (MG)–XTERRA Half Trail Run (R$ 110), XTERRA Short Trail Run (R$ 105) e XTERRA Kids (R$ 55). Em maio será em Ilhabela (SP), este ano vão ser 13 etapas até dezembro, essa em Minas abre o calendário e Paraty (RJ) fecha. Há provas de bike também. Inscrições: https://www.x3mbrasil.com/inscricoes/inscricoes/xterra-camp-ibitipoca-2017

Dia 25 – 1ª Etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua em Anápolis (GO) – 5km – corrida noturna às 19h30. Inscrição online, levar 1 kg de alimento não perecível para retirar o kit, quem faltar não poderá se inscrever nas próximas etapas – são oito ao todo, calendário no site. Largada na Avenida Brasil Sul. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 15 de março pelo site da Prefeitura de Anápolis: www.anapolis.go.gov.br

Abril

Dia 1º – Mountain Do Praia do Rosa (SC) – 22k, 11k e 5K. Diferencial é o local da prova e variações de terreno. Inscrições R$ 350. Informações: www.sportsdo.com.br

Dia 23 – Netshoes Fun Race na capital paulista – 10k (R$109,90) e 6k (R$109,90). Largada às 7h na Av. Sgt Mário Kozel Filho, 222 – Paraíso. O diferencial é o kit, que pode ser escolhido pelo participante. Inscrições: http://www.netshoesfunrace.com.br/

Maio

Dia 7 – Wings For Life World Run no Distrito Federal – distância variada (R$125), a que o corredor aguentar. Vai ser realizada em 23 países, com largada simultânea às 8h. A linha de chegada não é a convencional, é um catcher car (carro perseguidor), que larga após 30 minutos do início da prova e a sua velocidade aumenta gradativamente. Ele percorre o mesmo trajeto, só que ao lado, e, ao ser ultrapassado pelo veículo, a corrida termina para competidor. Todo o valor da inscrição é destinado para pesquisa em prol da cura de lesão na medula espinhal. O Brasil participará pela quarta vez. Inscrições: http://www.wingsforlifeworldrun.com/pt/acerca/acerca/

Dia 13 – Rolling Stones Music & Run em São Paulo, capital – 10k (R$ 120) e 5k (R$120). Diferenciais desta corrida noturna são o show do Ira e open bar de cerveja. Corrida na região do Memorial da América Latina, bairro da Barra Funda. Inscrições: http://www.yescom.com.br/musicrun/2017/

Dia 20 – Wine Run – Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves (RS) – 21k (R$ 190). Diferencial correr pelas parreiras do Vale dos Vinhedos e fazer degustações. O percurso, o mesmo de 2016, mistura diversos tipos de terrenos, com pisos de terra, cascalho, asfalto e paralelepípedos, além de subidas e descidas acentuadas. Limite de mil atletas. Há várias opções de pedaladas também. Inscrições: www.winerun.com.br.

Junho

Dia 4

Circuito Sesc de Corrida de Rua em Jacarezinho (PR) – informações e inscrições a partir de 24 de abril. Site: http://www.sescpr.com.br/circuito/

Meia Maratona das Cataratas em Foz do Iguaçu (PR) – 21k e 8k – Largada às 8h, em dois locais diferentes: 8k dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na BR-469; e 21k, do Mabu Thermas Grand Resort (Av das Cataratas, nº 3.175). O trajeto tem nível de dificuldade médio. A prova completa 10 anos e é a primeira vez que terá o percurso menor, no kit está incluído ingressos para o parque nacional e o Marco das 3 Fronteiras. O valor da inscrição para 8k é R$ 140 e R$ 90 (moradores de Foz do Iguaçu). Para 21k a R$ 160 e R$ 110, respectivamente. Para adquirirem o desconto, os moradores de Foz deverão apresentar um comprovante de residência e documento com foto e efetuar a inscrição no Complexo Turístico Marco das Três Fronteiras, a partir do dia 2 de março. Na véspera da corrida, haverá confraternização, às 18h30, durante o pôr-do-sol, no Marco das Três Fronteiras, com show com Chambinho do Acordeon, intérprete de Luiz Gonzaga no filme. Inscrições online. Parte do valor das inscrições será destinada ao Projeto Carnívoros do Iguaçu, que se dedica ao estudo e conservação da onça-pintada (Panthera onca). Inscrições: www.meiamaratonadascataratas.com.br.

The Strongs em Igarassu (PE) – 10k (R$185) e 5k (R$165) com 45 obstáculos. Pra meter o pé na lama e se divertir. O horário da primeira largada da corrida será às 8h, categoria Elite em baterias com aproximadamente 100 atletas. As categorias “For Fun” terão aproximadamente 80 participantes em cada bateria, saindo a cada 20 minutos entre uma e outra, após à Elite. Tem prova kid de 500m para crianças entre 9 a 13 anos. Inscrições presenciais na na loja Nike RioMar ou pela Internet, no site www.ticketagora.com.br

Dia 24 – Desafio Urubici (SC) – 52k, 25k e 10k – só para os fortes e bem preparados. A subida é casca grossa. Informações: http://ecofloripa.com/urubici/

Dia 25

Corrida Rústica de Piracicaba (SP) – 10k e 5,5k – Inscrições a partir de R$ 65. Diferenciais o local e o clima da prova, sem multidões. Há também a prova infantil. Informações e inscrições: http://www.corridaturisticapiracicaba.com.br/

Naventura Serra do Bodoquena – Bonito (MS) – 21k, 12k e 7k A base da prova será a Nascente Azul, na Serra da Bodoquena, a 30km do centro de Bonito. O percurso passará pela nascente e terá cerca de 500m margeando o rio através de uma passarela. Terá muitos trechos de vegetação rasteira e passará por alguns morros sem muita alteração altimétrica. Informações e inscrições: http://www.naventura.com.br/SrrBdqn/Aprsntc.html

Julho

Dia 29 – Naventura Garapoba (SC) – 42k, 23k, 12k e 6km – Inscrições até 28 de junho a R$175 para qualquer distância. Com o nome da prova diz é para quem está buscando aventura. Inscrições: http://www.ticketagora.com.br/Evento/3641/naventura-garopaba—2017

Agosto

Dia 13 – 2º Revezamento Divas Venezianas, em Nova Veneza (SC) – 49k – A prova feminina percorre boa parte da área rural do município, com paisagens bucólicas deslumbrantes. Podem participar equipe de 2 a 6 corredoras. Inscrições estão abertas, primeiro lote até 20 de março por R$ 95 cada atleta. Idade mínima: 15 anos. Inscrições: http://www.ecofloripa.com/divas/

Dia 26 – Etapa Vida Circuito Unimed em Londrina (PR) – 8k e 4k (tem caminhada e circuito kids de 500m também). Percurso em torno do lago Igapó II à noite. Número máximo de participantes 1.200. Inscrições: www.corridasunimedinspira.com.br

Dia 27 – Mulher Maravilha ,na capital fluminense – 8k (R$ 155) e 4k (R$ 155). Diferencial terá caminha Cosplay pra mulherada caprichar na fantasia. Os podem se inscrever homens na categoria 4k. O Kit é bem diferente e as inscrições já estão acabando. Organização promete trajeto temático, muitos locais para selfies. No Aterro do Flamengo. Inscrições: http://www.yescom.com.br/corridamulhermaravilha/2017/etapa-rj.asp#

A confirmar a data – Corrida Movimento Pela Mulher, na capital paulista. 10k e 5k – em prol da mulher, contra a violência doméstica. Idealizada pela promotora de justiça e maratonista Gabi Manssur. Informações e inscrições: http://www.movimentopelamulher.com.br

Setembro

Dia 16 – Corrida Explore São Pedro (SP) – 21k, (R$ 85) 10K (R$ 75) e 5k (R$65) – Diferencial é a altimetria bem variada. Largada da Matriz de São Pedro. Inscrições e informações: http://www.ticketagora.com.br/Evento/3737/corrida-explore-2017—etapa-sao-pedro

Outubro

Dia 7 – 117ª Corrida da Lua Cheia em Curitiba (PR) – 8,6k e 4,3k – no Parque Tingui. Este circuito tem uma prova por mês, sempre na Lua Cheia, com organização da Click Corridas. Largada às 20h, inscrições a R$45!! Inscrições em Curitiba na Pop House Alimentos Naturais (Rua Mariano Torres, 948) ou online: www.clickcorridas.com.br

Dia 28– 2ª Uaçai Night Run, em Americana (SP) – 10k e 5k – Largada às 20h. Diferencial: corrida para poucas pessoas: limite de vagas: 1.500. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: contato@chelso.com.br ou através do telefone (19) 3042-5316 ou (19) 3042-5216. Primeiro lote R$ 85 – Inscrições: www.uacainightrun.com.br

Novembro

Dia 5 – Circuito Cidades Paulistas em Salto (SP). Em breve mais informações. Parceria da prefeitura e a Rede Acesso. Informações: http://www.circuitocidadespaulistas.com.br/

Dias 18 e 19 – Primeira Maratona Novembro Azul de Sorocaba (SP) – dois das de corrida 18 (10k e 5km) e 19 (42k, 21k e 10k) em prol da divulgação do câncer de próstata. Diferencial circuito plano. Vão ser homenageados cinco corredores de rua da cidade: Soraya Telles, Pedrinho Ironman, Toninho Corredor, sr Hermes e sr Vitty. Organização da Proeesp. Inscrições: a R$89: http://www.maratonasorocaba.com.br/INSCRICAO.php

Dia 19 – Circuito Sesc de Corrida de Rua em São Carlos – em breve mais informações. Inscrições: http://www.sescsp.org.br

Dezembro

A confirmar – 21k Fernando de Noronha. Dizem que é a corrida mais bonita do Brasil. Informações: www.21knoronha.com.br

Dia 2 – Corrida de Angelina (SC) – 10k e 5k. Corrida rústica com largada às 17h em frente à Igreja Matriz. Em breve mais informações: http://www.ecofloripa.com.br/corrida-de-angelina