Público lota as ruas para ver 1ª Maratona Internacional de Floripa

Seis mil corredores participaram da corrida nas ruas da capital catarinense e a população lotou a Avenida Beira Mar Norte, local da largada/chegada, e ruas do trajeto para motivar e apoiar os atletas. A maratona rolou domingo (27/8). Confira como foi a festa abaixo. #maratonadefloripa #corridaderua #corridaparatodos

No feminino deu São José, a parte do continente de Floripa. A ex-velocista Ana Claudia Rodrigues conquistou sua segunda vitória nos 42K este ano, a primeira foi na Maratona de Porto Alegre (junho). “É uma emoção muito grande vencer em casa, afinal sou nascida em Florianópolis. Eu venho de provas de curta distância e ainda estou me adaptando às maratonas, mas sinto que estou no caminho certo”, conta Ana. Isso que é adaptação!!

Além do lugar mais alto no pódio veio também o recorde pessoal, ela cruzou a linha de chegada em 2:57:22. “Agora tenho mais alguns compromissos no exterior (Uruguai e China) e depois o foco passa a ser os Jogos Abertos de Santa Catarina onde vou representar o município de São José”, prossegue a atleta.

E a torcida por Ana, que é florianopolitana, foi intensa. A cada passagem palavras de incentivo e muita animação. Alegria essa que durou até o fim da corrida, criando uma atmosfera incrível na manhã do domingo. “Com certeza essa maratona vai pegar. Os atletas que vierem para cá vão se dar muito bem. A organização foi muito boa, o percurso é lindo e com boa altimetria e uma coisa muito importante foi o público ter abraçado a prova. Isso é muito importante”, destaca o vencedor da maratona masculina, o fundista Alessandro dos Santos (Pinhais/PR). E a disputa pela vitória foi acirrada, desde o começo Santos e José Luiz da Silva travaram um senhor duelo. Santos venceu por 21 segundos! Houve premiação em dinheiro para a maratona solo, masculino e feminino até o quinto lugar: primeiro – R$2.500; segundo- R$1.000; terceiro- R$750; quarto- R$500; e quinto R$250.

A prova reuniu atletas de todos os estados brasileiros, além de participantes da Austrália, Argentina, Chile, Equador, Filipinas, Paraguai, Portugal, Uruguai e Venezuela. Além disso, personalidades de outras modalidades também marcaram presença, como o treinador de futebol Gilmar dal Pozzo e os triatletas Igor Amorelli e Pâmella Oliveira. Inclusive, Igor, que é campeão do Ironman Brasil e único brasileiro a cumprir a distância em menos de 8 horas, e Pâmella, representante do país nas Olimpíadas Rio-2016, formaram o dueto campeão nas Duplas Mistas. Antonio Wilson e Thiago Resende venceram nas Duplas Masculinas e Sirlei do Amaral e Julia Romariz foram as campeãs nas Duplas Femininas. Fechando o dia, Guilherme Junior e Eliza Portella venceram nos 5 km e Thiago de Sousa e Jocilei Rudysiuk foram os campeões dos 10 km.

A Maratona Internacional de Floripa 2017 tem o patrocínio da Integralmedica, Banana Brasil, Água Mineral Santa Rita, Nitrix, Café 3 Corações e InfoTV, apoio da Sinergy, Centauro, OnMe, Beiramar Shopping e Outback Florianópolis. O apoio institucional e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Florianópolis, DEINFRA/Governo do Estado de Santa Catarina e da Associação de Treinadores dos Treinadores de Corrida de Santa Catarina. O evento é organizado pela AT Sports, realizado pela Qualitá Promoções e Eventos e conta com a divulgação da SixComm Comunicação Social.

Resultados

1ª Maratona Internacional de Floripa

Masculino:

1º Alessandro dos Santos – 2h34m16s

2º José Luiz da Silva – 2h34m37

3º Leandro de Souza – 2h37m02s

4º Jonatas Freitas – 2h38m13s

5º Dejair Mazaia – 2h42m13s

Feminino:

1ª Ana Claudia Rodrigues – 2h57m22s

2ª Marjorie Barcelos – 3h03m26s

3ª Nair da Rosa – 3h11m36s

4ª Denise Ramirez – 3h17m20s

5ª Girlene Jesus – 3h18m46s

Duplas Mistas:

1º Igor Amorelli e Pâmella Oliveira – 2h46m07s

2º Marcos Paulo e Viviane Baggio – 2h55m56s

3º Renata dos Santos e Leonardo Costa – 2h57m46s

Duplas Masculino:

1º Antonio Wilson e Thiago Resende – 2h31m28s

2º Mario Sergio Benato e Lucas Ferreira – 2h32m41s

3º Guilherme Stapenhorst – 2h39m39s

Duplas Feminino:

1ª Sirlei Batista e Julia Romariz – 3h11m30s

2ª Samares Manuel e Cintia Maia – 3h25m05s

3ª Alessandra Arkie e Alessandra Campos – 3h25m33s

10 km

– Masculino:

1º Thiago Lopes – 33m57s

2º Marcio Pasqualini – 34m32s

3º Julio Seminario – 35m02s

4º Diogo Trindade – 36m03s

5º Vinicius Rosa – 36m28s

– Feminino:

1ª Jocilei Rudysiuk – 41m30s

2ª Valeria Veja – 41m57s

3ª Juliana de Souza – 44m53s

4ª Ana Lidia Borba – 46m04s

5ª Gabriela Santos – 46m28s

5 km

– Masculino:

1º Guilherme Junior – 16m08s

2º Douglas Silva – 16m16s

3º Roberto Rocha – 17m08s

4º Joslei Gonçalves – 17m28s

5º Gustavo Pinheiro – 17m39s

5 km

– Feminino:

1ª Eliza Portella – 20m58s

2ª Marli Vieira – 21m28s

3ª Maria Luiza Benevides – 21m51s

4ª Datiary Santos – 22m13s