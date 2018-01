Relaxe saboreando um gelato na véspera da São Silvestre

Todo ano mais de 25 mil pessoas se preparam para encarar os 15km da prova de rua mais popular do Brasil, que acontece no último dia do ano na capital paulista. Se você é um deles aproveite para refrescar a mente antes da corrida em uma das boas sorveterias da cidade.

Eu definitivamente amo gelatos. Adoro experimentar sabores novos para dar aquela refrescada e descontrair antes de uma prova mais forte, como a São Silvestre. Aliás o clima dessa prova é sempre um mistério, tem ano que faz um calorão danado, outros chove torrencialmente, já larguei até com frio. Além disso há as centenas de paredões humanos, homens placas, personagens da Marvel, da Disney, cangaceiros e este ano com certeza toda a turma de Star Wars estará por lá correndo na subida da Brigadeiro.

Ah, lembre-se de colocar o chip no tênis, eu mesma fiz essa bobagem ano passado rsrsrsrs. E se não estiver hospedado perto do local da prova prefira utilizar o transporte público, é muito mais easy. E use seu calçado usado, nada de estrear o pisante novo que ganhou de Natal.

Voltando ao que interessa, na véspera, para dar aquela relaxada, descubra as gelaterias da região das ruas Oscar Freire, Padre João Manoel e Augusta. Da Paulista, desça a Rua Augusta em direção aos Jardins. Do lado esquerdo, quase em frente ao Cine Sesc – uma das melhores salas de cinema de Sampa – está a Me Gusta (Rua Augusta, 2052). Uma das primeiras paleterias da cidade. Há dois sabores matadores: Melancia Detox e Banana com Nutella.

Prefere gelatos? Vire à direita na Lorena e vai dar na Cuor di Crema (Alameda Lorena, 1.501). Nessa gelateria usam aquelas máquinas italianas verticais que deixam o sorvete ainda mais gostoso. O sabor que leva o nome da casa contém canela, maçã e laranja. Tem também de jabuticaba, caqui, manga, que está na época. Peça na casquinha e deixem que coloquem calda de chocolate no fundo, fica muito top. Volte pra Augusta e desça até a Oscar Freire. Do lado direito está a Bacio di Latte (Rua Oscar Freire, 136). Experimente o sabor que leva o nome da casa com uma das dezenas de opções de chocolate hummmm.

Agora siga até a Rua Padre João Manoel e vire à direita. Desça até a Dri Dri (Rua Pe João Manoel, 903) minha favorita. Eles fazem a casquinha no local, é deliciosa!!!! Amo dois sabores: fragola (morango) e tangerina com manjericão. E para quem estiver em Pinheiros, não deixe de conferir os sabores da Frida&Mina (Rua Arthur Azevedo 1.147). É um sorvete mais encorpado, denso. Experimente de mel com limão e cachaça; caramelo com flor de sal e o imbatível chocolate com cerveja.

Com a cuca fresca, no dia 31 de dezembro as 9h vai ficar bem mais fácil para devorar todos os km da São Silvestre. Feliz ano-novo!!!!!