Respiração no ritmo certo

Aprenda com Ivaldo Bertazzo, criador do método que leva seu nome, exercício para ganhar mais fôlego na corrida.

Com 22 viagens à Índia na bagagem e uma paixão infinita pelo gesto humano, Ivaldo Bertazzo é mestre quando o assunto é movimento. Aos 66 anos tem uma vitalidade de sobra e uma coordenação motora invejável. Nascido na Mooca, ele trabalha na educação do corpo e na transformação do gesto como manifestação da individualidade desde 1970. Seis anos depois iniciou a Escola do Movimento e o Método Bertazzo, de reeducação do movimento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente desenvolve trabalhos específicos para o esporte, saúde, arte e educação. Além disso, criou mais de 30 espetáculos do Cidadão Dançante e trabalhou diretamente com os jovens da periferia no projeto Dança Comunidade. Fazendo aulas com ele, você começa a entender o funcionamento do corpo e o que fazer para não se machucar, por exemplo. Não há aulas iguais, cada dia uma nova descoberta.

Pedi para ele dicas para respirar melhor durante a corrida. Ivaldo Bertazzo mostra no vídeo abaixo, feito com exclusividade para o Blog Corrida para Todos, como se preparar para ter mais fôlego e ir mais longe nas corridas. Basta ter um cabo de vassoura. Bons treinos. #Corridaparatodos

Clique aqui para acessar o vídeo