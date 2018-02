Safra adidas 2018 de tênis para corrida de rua

Marca alemã aprimora o cabedal e a entressola da família Boost. Novos produtos chegam ao Brasil dia 22 de fevereiro. #ultraBOOST #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

Stephan Schneider, gerente de produto sênior da adidas Running, explica que os desejos do consumidor foram atendidos: “Esta abordagem nos levou a criar a construção do cabedal Primeknit, que combina as características favoritas dos consumidores antigos, os orifícios de ventilação do UltraBOOST OG, e o novo, o topo de malha do UltraBOOST, criando algo totalmente novo e exclusivo para a nossa comunidade global de corrida”. Traduzindo são as novas edições dos tênis para corrida de rua UltraBOOST (R$ 899,99) e UltraBOOST X (R$799,99), trazendo o que as edições anteriores tinham de melhor, segundo comentários dos corredores, mais novas tecnologias.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os orifícios de ventilação do UltraBOOST tradicional retornam à parte superior das zonas de transpiração do pé – nas laterais e na frente do pé. Combinando isso com uma composição de Primeknit recém-desenvolvida, projetada para uma trama mais justa, garantindo aos corredores mais ajuste e suporte. No contraforte foi utilizada a tecnologia FIT COUNTER, que auxiliaria movimentos livres do tendão de Aquiles. Tudo isso se une a entressola BOOST que proporciona ao usuário adaptabilidade, amortecimento e retorno de energia sem igual.

O UltraBOOST X leva aprendizados do UltraBOOST Uncaged e do adizero Sub2 – conheço muitos corredores que adoram esse modelo. Também foi incluído o arco flutuante permite que o Primeknit (trama tricotada do cabedal) funcione em qualquer formato de pé enquanto se desloca. A integração de uma entressola BOOST esculpida complementa o design do arco, o que garante que os elementos trabalhem juntos para oferecer suporte e amortecimento aprimorados. Um ajuste de calcanhar esculpido em 3D foi projetado para dar ao tendão de Aquiles fluidez verticalmente, mantendo movimentos horizontais no bloqueio.

E aproveitando que estamos falando da adidas é falsa aquela promoção atribuída à marca alemã que dizia presentear os consumidores com dez pares de tênis. A pessoa tinha que preencher um cadastro enorme e no fim não conseguia concluir. Seria uma promoção de aniversário da adidas. Impossível, a marca foi fundada em 18 de agosto de 1949…. O que fez aniversário foi a tecnologia Boost, que comemorou cinco anos em janeiro. Aliás, Boost é um amortecimento leve de alta tecnologia que proporciona retorno de energia a cada passada, foi usando calçados com essa tecnologia que dois atletas da adidas quebraram os recordes mundiais da meia maratona e maratona: Mary Keitany (01:05:50) e Dennis Kimetto (02:02:57).

“Em 2013 iniciamos uma revolução com o lançamento do Energy BOOST e mudamos a cara da corrida para sempre, modelo após modelo. Desde então, nosso amortecimento já garantiu um alto nível de retorno de energia e uma performance excepcional em praticamente qualquer situação para corredores do mundo inteiro. No futuro, o Boost irá continuar a definir nossos produtos, enquanto buscamos combinar a tecnologia mais avançada de performance com inovações em estética e design. Não vemos a hora de relançar uma das silhuetas mais gloriosas no começo de 2019”, afirma Matthias Amm, da adidas Running. Ou seja, ano que vem promete!

Aliás, chegou ao mercado norte-americano no início do ano o tênis de corrida, da categoria performance, FutureCraft4D. O diferencial é a entressola, feita com um tipo de luz digital. O cabedal é de knit. Não há previsão desse modelo aterrissar por aqui. O modelo foi feito em conjunto com os atletas norte-americanos.

Outra novidade do início do ano foi a primeira coleção de vestuário training 100% focada na mulher brasileira, a inspiração é a tropicália. Batizada de Tropicana, com cores vibrantes, estampas de palmeiras e flores do Brasil, a linha chega com cinco peças-chave – top (R$ 149,99), cropped (R$ 149,99), legging (R$ 179,99), short-saia (R$ 129,99) e body (R$ 179,99). A coleção é 100% nacional, desenhada, criada e confeccionada no nosso país. Todas as peças da coleção trazem a tecnologia Climalite®, que repele o suor da pele, mantendo o corpo seco, confortável e fresco.

Sustenta o lançamento dos novos tênis da família Ultra a campanha Energy From The Ground Up , que pretende objetivo inspirar os corredores com a confiança e o incentivo para levantar e correr. Participam do vídeo a fundista sul-africano Dominique Scott-Efurd, que participou da Rio 2016, o velocista Nethaneel Mitchell-Blake (Ouro no 4×100 no Mundial de Londres 2017) e a embaixadora Adrienne (personal trainer e blogueira em UK),

Confira abaixo a campanha