Sampa ganha treinos gratuitos de corrida de rua

Adidas investe em treinos gratuitos para todo tipo de corredor, Nike na revitalização de parque, Asics em ativações e Mizuno em palestras. Confira essas e outras novidades desta semana do mundo da corrida de rua. #corridaparatodos #corridaderua #adidas #nike

Encontre sua turma pra correr

No domingo passado a marca alemã lançou no centro da capital paulista o adidas Runners. É um projeto global para unir e dar suporte às comunidades de corrida, para quem vai começar, pra quem corre e para quem corre muito. Ao todo são oito grupos que se encontram na Av. Paulista, Sumaré, USP, Minhocão, Ibirapuera e Parque do Povo. #boracorrersp Todos os treinos são gratuitos e contam com hidratação e a orientação de treinadores especializados em força e corrida, além de planos de treino personalizados, que ajudam o corredor a conquistar suas metas. Para participar, basta acessar o site do adidas Runners (adidas.com.br/adidasRunners), fazer um rápido cadastro pelo Facebook ou e-mail e se inscrever no treino que mais se encaixa com seu perfil. Vamos a eles:

SBR no Corre: tribo dos sneakersheads que além de apaixonados por tênis também correm. Se junte a galera do site SnearkerBR, Jaime Ha e Gerson Gomes, que se reúne semanalmente no Parque do Povo e Av. Sumaré.

Vem Com Nois: nasceu da inspiração de três garotos, que usaram suas experiências próprias para incentivar todo mundo a espantar o sedentarismo e partir para a ação. Renato, Caio e Rafael querem ajudar as pessoas a alcançar os primeiros 3K, e o encontro é marcado na Av. Paulista.

Elas Que Voam: formado por cinco mulheres do atletismo da USP, o grupo quer inspirar as mulheres de São Paulo para a corrida de rua, unindo-se a favor do empoderamento feminino. Sempre com muita garra e força, o grupo se reúne todas as semanas na USP e no Parque do Ibirapuera.

Unicorns: primeiro grupo LGBT de futebol, com intuito de acabar com o preconceito dentro de campo. Agora eles se unem para uma nova causa e invadem a cidade de São Paulo para trazer a corrida para todos. Sempre muito empolgados, o grupo e se reúne no Parque do Ibirapuera e Minhocão.

We Move: criado em 2015 por Fernanda e Thiago Tricario, ambos atletas desde pequenos. Fernanda era ginasta olímpica e Thiago tem 43 medalhas de canoagem, no grupo corrida, funcional e acroyoga ao ar livre para qualquer pessoa que queira participar. Encontros no Parque do Povo e Parque Villa-Lobos.

MPR: uma das assessorias esportivas mais famosas e respeitadas de São Paulo, e a parceria mais antiga da adidas no Brasil, a MPR junta-se ao projeto com técnica, planilhas e treinamento especial. Treinos no Ibira.

Velocità: parceria de quase um ano com a adidas, se fortalece com o grupo de corrida. Com ponto de encontro sempre na Velocità da rua Pavão, próximo ao Parque do Ibirapuera, os treinos são às quartas e sábados.

Corre Forma: para jovens, encontros na Praça do Porquinho, na entrada do Portão 6 do Parque Ibirapuera.

No caminho certo

No mesmo dia, só que no Parque do Ibirapuera estava o pessoal da Nike para inaugurar a nova sinalização especial para os corredores e as quadras de futebol. Frequentadores do local tinham que decorar as rotas, mas agora está tudo sinalizadinho. Além da Pista de Cooper, próxima a praça do Porquinho, há três outras opções, que a Nike revitalizou. A inauguração contou com a presença da atleta paraolímpica Verônica Hipólito, o paratleta Fernando Fernandes, a triatleta Fernanda Keller e o campeão Olímpico Thiago Braz mais 50 corredores, que saíram da Praça da Paz para conhecer as novas sinalizações – de 1.5K (trajeto verde) e de 3K (trajeto laranja) – do parque em primeira mão.

Além dessas, o percurso de 6K, mais conhecido por Volta da Grade, também foi marcado pela Nike. No início do projeto, foi feito um mapeamento das necessidades de praticantes de caminhada e corrida no parque. As escolhas foram feitas em conjunto com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e com a direção do Parque. As faixas pintadas nas rotas de 1,5km e 3km atendem a um padrão internacional de marcação de percurso. As cores vibrantes facilitam a visualização de usuários em horários de pouca luminosidade. Na Volta da Grade, como é em trilha de terra, foram colocadas placas mais frequentes e mais visíveis para facilitar a orientação. E para quem não sabe, a Nike também oferece treinos gratuitos, via site e aplicativo, cada semana em um local diferente. Também é um projeto global, dos Nike + Run Club, você escolhe o local e faz sua reserva online: http://www.nike.com.br/cidade/sp

Gás total

Depois do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a Asics vai desafiar corredores e curiosos que estiverem nos arredores da Avenida Paulista neste domingo (27/8) a se manterem, pelo maior tempo possível, na velocidade recorde realizada em uma maratona. O recorde atual é de Dennis Kimetto, quebrado em Berlim, em 28 de setembro de 2014 completando os 42,195m em 02:02:57, ou seja uma velocidade média de 21km/h! O Desafio Asics FlyteFoam estará na Av Paulista, 1230, das 7h às 16h, à disposição do público que quiser testar os produtos da marca.

Harmonia na USP

Todo sábado de manhã cerca de 10 mil corredores e ciclistas tomam conta das ruas da Cidade Universitária, na zona oeste paulistana. Para que elaborar critério para que a prática esportiva não atrapalhe os estudantes, vai ser realizado o primeiro “Papo Campus” neste sábado, das 10h30 às 12h30, no Auditório do Instituto de Estudos Avançados (acesso pela Rua da Biblioteca, 109, portaria B, prédio da administração central da USP). O evento faz parte da Virada Sustentável, movimento de mobilização colaborativa em prol da sustentabilidade. Vão expor a situação atual Marino Benetti, da Prefeitura do Campus USP da Capital; Erich Burger, consultor ambiental e sócio-diretor da ONG Recicleiros; Ary Rocco Júnior, professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, líder e fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte da EEFE/USP, além de uma mesa-redonda com os convidados e membros da Associação dos Treinadores de Corrida (ATC), com mediação de Ricardo Santos, da Milk Comunicação Integral, também organizadora do evento. Participe!

Mizuno Run Talks

Confira o calendário e locais das palestras agendadas para setembro: IronMan 70.3 RJ (16/9), Disney World Marathon (17/9) e Miami Marathon (23/9). O evento é gratuito mas tem que reservar o lugar via site da marca: http://www.mizuno.com.br/talks

Procura-se a cabeça do Zé Gotinha da Floresta

Deu no jornal “A Crítica” de Manaus:” Há 12 anos encarnando o personagem Zé Gotinha da Floresta e correndo em prol da doação de sangue, o maratonista manauara Sérgio Silva, de 53 anos, esqueceu no táxi a cabeça de sua fantasia, após ter corrido a Meia Maratona do Rio de Janeiro, no domingo passado. “Junto com a fantasia estavam minhas medalhas e de minha mulher, além de uma câmera com todo o registro da corrida”, comentou ele. O personagem ajuda as pessoas a se solidarizarem com a causa. “No início me chamavam de doido, hoje já conhecem e respeitam a causa. Já sabem a importância que o Zé Gotinha da Floresta tem”, concluiu ele. Quem tiver informações sobre a fantasia, pode entrar em contato com Sérgio através do número (92) 99204-5521″.

Powerman em Indaiatuba

A terceira edição do Powerman Brasil, a primeira no interior de São Paulo, rolou em 20 de agosto. E após duas pernas de 10km de corrida intercaladas por um exigente ciclismo de 60 km, Santiago Ascenço (2:52:10) e Carol Furriela (3:23:03) foram os grandes campeões do evento na distância Classic, a principal do Powerman Brasil 2017. “Foi bem legal. O Iuri Vinuto vem de bons resultados, mas eu sabia que seria uma prova longa e dura e não seria na primeira corrida que iria definir a prova. Busquei na bike, mas meu câmbio quebrou, até achei que ia abandonar a prova. Foi um grande evento, muito bem organizado. O mais legal de tudo foi conseguir trabalhar com o imprevisto e voltar bem para a prova. Fiquei muito contente com o resultado”, disse Santiago.

Rei de Bombinhas vence mais uma

Giliard Pinheiro, o rei de Bombinhas, conquistou mais uma vitória em sua galeria de títulos da Vila do Farol Indomit. Com 3:21:25, ele conquistou seu oitavo título, seguido de Elson Gracioli (3:24:59) e Elói Francisco (3:28:26). Entre as mulheres, Sílvia Durigon, de Florianópolis, foi bicampeã da prova, com o tempo 4:10:09. O segundo lugar ficou com Luciane de Medeiro (4:42:53), e em terceiro Vivian Christiane Pavão (5:00:53). “Foi uma prova dura, onde, pela primeira vez, achei que não fosse ganhar, pois o Elson estava muito bem e correu boa parte na minha frente”, afirmou Giliard.