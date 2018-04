Triatlo une gerações

O Long Distance BR 101 em Ubatuba reserva uma disputa em família. Dia 27 de agosto Rafael Turtera, 20 anos, vai competir o triatlo em Ubatuba com sua mãe, Luciana de 47 anos. Os dois vão correr solo. #corridaparatodos #triatlho #triathlon #longdistance

Vão ser 1,9km de natação, 9okm de ciclismo e 21km de corrida, ou seja, uma meia maratona para terminar a brincadeira. Rafael é o participante mais novo da prova, que este ano está repleta de novidades. Mais como sou mãe vou puxar a sardinha pro lado da Luciana. “Pratico atividade física desde sempre. De moleca, já fiz de tudo – de ballet a tiro ao alvo. Quando a ‘academia’ virou moda, comecei a frequentar. Gostei tanto que acabei trocando a Faculdade de Engenharia pela de Educação Física”, conta Luciana, exemplo de disciplina e dedicação ao esporte.

Com certeza Rafael foi influencidado pela mãe. “Conheci a corrida com 11 anos, incentivado por minha minha mãe (está mais pra puxão de orelha), quando eu apenas pensava em jogar videogame e comer. Fiz a primeira prova de 5km e logo após, ja queria correr a próxima “, lembra. Aliás, a Luciana não gostava de correr. E esta atividade, que fecha as provas de triatlo, entrou na vida dela por meio do marido, que à época era namorado. “Ele me via como uma ‘rata de academia’, neste período eu fazia Aeróbica de Competição. No início eu falava: ‘correr pra que? Coisa mais chata…’ Mal sabia que isso ia virar uma paixão e nosso ganha pão”, explica, Luciana.

E o triatlho entrou na vida da família por incentivo de um aluno e Luciana gostou da brincadeira. “Superar meus próprios limites é daquelas coisas que não tem preço! O fato de conseguir encaixar os treinos na rotina, que já é bem puxada, me deixa muito orgulhosa comigo mesma”, destaca. E para ela o melhor de tudo nem é a superação, mas poder praticar em família. “O melhor de tudo é ter a participação da família toda nas maluquices que inventamos. O esporte é um fator de união forte entre nós. Cada um torce e vibra com a conquista do outro. Posso dizer que sou uma pessoa extremamente realizada!”, afirma a mãe. Eu vou torcer por ela!!

Mas vamos falar mais um pouco do Rafael. O esporte entrou na vida dele por conta de um problema respiratório. “Comecei a nadar desde pequeno, aproximadamente com 7,8 anos, por conta de crise respiratória frequente, na qual a natação me ajudaria e ajuda até hoje”, observa. Aos 13 anos ele ganhou de presente dos pais uma bicicleta e disputou o primeiro triatlo aos 14 anos. De lá pra cá não parou mais. “Desde então foram anos de treino, com um sonho de me tornar Ironman, o qual se concretizou neste ano de 2017”, frisa o filhão, que acabou escolhendo a carreira da mãe, está cursando Educação Física e tem como objetivo ajudar as pessoas por meio do esporte. “O esporte é sensacional e pode unir pessoas, assim como me une a minha família cada dia mais. O esporte é um vício no qual tenho orgulho de ter!”, afirma Rafael. Que vença o melhor!!!

Confira os percursos:

Calendário Long Distance 2017