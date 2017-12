Trilha da Caranha

Caminho no Costão de mesmo nome separa as praias da Barra e do Ouvidor, em Garopaba (SC).

Para quem gosta de correr por trilhas, recomendo a da Caranha. O início é no canto sul da praia da Barra, que é separada da badalada praia da Ferrugem apenas por um canal e um Sambaqui, que ainda preserva em suas pedras vestígios (foto abaixo) dos índios Carijós que lá moraram antes da chegada dos colonizadores portugueses.

O início pela praia da Barra é de areia fofa, depois pedras e terra batida. É a melhor sinalizada da região, com indicações feitas pelo ICMBio de concreto com setas vermelhas pintadas. A placa no início da trilha mostra as elevações e a distância: 1.800m.

Avistei vários teiús. No inverno, com um pouco de sorte, é possível ver as baleias francas. A parte mais difícil fica a cem metros do início, ela é bem íngreme e de areia. A vista panorâmica das praias vale muito a pena, e é aquele incentivo a mais para o treino. Ah, caranha é o nome de um peixe de águas profundas, da família dos vermelhos.

Para quem for começar pela praia do Ouvidor, o início é no canto norte, onde fica o Gaúcho, sim – aquele do carro que foi reformado no quadro “Lata Velha”, do programa do Luciano Huck. O início da trilha não é pelas pedras. Caminhe para a esquerda e logo verá a entrada da foto abaixo. Qualquer dúvida, pergunte para o Gaúcho, ou para o “seu” Toninho (catador de latinhas), que terão o maior prazer em explicar.

Para quem 3.600m é pouco (ida e volta da trilha), que tal começar pelo Ouvidor, seguir para o no Sambaqui dos Carijós e correr até a Ferrugem (foto abaixo), que no total dão mais 2k (ida e volta)? Foi o que fiz e adorei.

Não há qualquer tipo de indicação no Sambaqui. É o monte que separa as praias da Barra e da Ferrugens. Suba por qualquer trilha, todas vão dar nas pedras riscadas pelos índios na piscina natural.

Garopaba é conhecida como a capital do surf, cidade da sede da Mormaii, fundada por Morongo, médico surfista que inventou as vestes para surfistas. Há oito praias no total. A da Ferrugem é mais conhecida pelas baladas, que abrem a partir das 23 horas. A da Silveira é a mais famosa, praia do filme “Garota Dourada”. Vale o passeio. #corridaparatodos #verão2017