Tudo sobre a nova família da Mizuno: Synchro

A marca japonesa acaba de lançar um novo tipo de tênis para corrida, que oferece conforto e maciez, com uma nova tecnologia de mistura de EVAs de densidades distintas.

Testei durante um mês o Synchro MX. Ele superou minhas expectativas no quesito estabilidade e conforto. Fiz rodagens em asfalto, trilha e cascalho, no sol e na chuva, de manhã cedo e no calorão. Modelo ideal para rodar forte sem medo se ser feliz, em treinos e nas corridas do fim de semana.

Em 10 de março, em visita à sede da Mizuno na capital paulista, Rodrigo Barreiros, o gerente de calçados da marca japonesa, me mostrou em primeira mão amostras do Synchro MX, uma surpresa da marca sem a tecnologia Wave, com foco no conforto e maciez proporcionado pelo EVA desenvolvido por eles, com uma mistura de densidades. Rodrigo frisou que a marca não abre mão da estabilidade e é o que o novo modelo tem de sobra.

Uma semana depois recebia uma amostra para testar, que foi judiada sem dó, já que estava treinando para uma meia maratona. Como tenho o ligamento do joelho esquerdo reconstituído não posso abrir mão de estabilidade. Mas, sinceramente, não curto amortecimento reforçado, em tênis super reforçados e pesados. O Synchro não é assim. Ele tem amortecimento na medida certa. Leve, não esquenta quando o relógio já vai marcando 10h30. Depois do 15km, mesmo novo, ele não pega no dedinho direito – meu ponto fraco – nem no calcanhar.

A entressola é formada pela união de dois materiais de densidades diferentes: AP+ na parte superior – garantindo a estabilidade – e U4icX na parte superior – dando amortecimento. “Este é o primeiro lançamento da família Synchro, que inicia com MX, que significa máximo amortecimento”, explica Barreiros.

A sola apresenta aquela borracha preta de carbono que dura bem, a da Mizuno se chama X10.

O cabedal é em engineered mesh (AIRmesh), com a trama aberta nos locais que é preciso mais ventilação, e mais fechada onde é necessário mais apoio. Tem também biqueira em borracha, que adoro. Sou meu estabanada e às vezes chuto umas pedras e tropeço em algo por aí às 6 da matinha. A entressola e sola na parte do médio pé para frente é bem flexível, o que permite maior movimentos dos pés durante a passada, quando estamos correndo forte. A lingueta é daquelas costuradas na parte interna, com boa abertura a partir do antepenúltimo furo do cadarço.

Além de tudo isso tem a tecnologia Dynamotion Fit, que abraça seu pé sem apertar e, segundo o fabricante, minimizando eventuais contusões. Foi desenvolvida com base em estudos de biomecânica, que indicam que um calçado com uma construção especial que abrace o pé oferece maior estabilidade e alivia o stress nas articulações.

Para tirar nota 10 com louvor, na minha humilde avaliação de uma pangaré persistente que corre há 25 anos na busca de saúde e qualidade de vida, só faltou um cadarço com stretch, aquele material mais elástico. Tem também palmilha adicional, confortável e macia. O drop é alto – 12 mm. No número 37 pesa 245g. E o preço sugestão é R$ 499,99 – chega às lojas de todo o Brasil até final de abril. O tênis é para pisada neutra e suporta pronação leve. Pro futuro já adiantam que vão lançar versões com drops mais baixos.

Com a palavra Rodrigo Barreiros:

Nova Família – “Nossos produtos de placa Wave visam uma experiência que está muito baseada na resposta, no retorno de energia. E ao mesmo tempo identificamos uma demanda crescente para produtos que tragam um conforto maior, que tenham aquela sensação de maciez, e resolvemos criar um modelo sem placa Wave. Por conta desse cenário, a Mizuno estudou o EVA da marca, que tem essa qualidade de conforto e dissipação de impacto mais moderna, que é o U4icX. Mas não poderíamos criar um calçado apenas com ela por que a Mizuno nunca abre mão de estabilidade. A marca acredita que o corredor precisa do conforto e da maciez mas também precisa ter a garantia que aquele tênis será estável e vai ajudá-lo na segurança da passada. Pensando nisso, a Mizuno criou um calçado com esse EVA na região do calcanhar, da parte de fora, e acrescentou um outro EVA, mais leve e com uma densidade maior e mais rígida, para cobrir a parte medial da entressola. Então ele tem um maior amortecimento nas regiões de maior impacto e maior estabilidade na região medial, onde é preciso maior suporte. Este é o primeiro modelo de uma nova família da Mizuno, a Synchro, que vai conviver paralelamente com a família Wave.”

Nome – “Tem o nome Synchro por conta da sincronia entre os dois EVAs. E modelo MX de máximo, máximo amortecimento. “

Cabedal – “Traz na frente o engeeniring mesh que a própria construção permite trazer a respirabilidade e o suporte. Não tem costuras na parte de dentro. Ele tem um contraforte de alta performance. Traz palmilha adicional. E o colarinho e o forro são mais espessos que o restante da linha, justamente para dar aquela sensação que o tênis está abraçando seu pé. Você calça e dá primeira passada já vai ter aquela sensação de leveza, que o modelo está abraçando seu pé, com um design super moderno e clean, e ao mesmo tempo um tênis de performance de corrida.”