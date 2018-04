Tudo sobre o Asics Gel-Nimbus

Confira a evolução tecnológica deste modelo icônico de calçado esportivo para corrida de rua, que acaba de chegar a 20ª edição. #BlogCorridaParaTodos #Asics #GelNimbus #calçadoesportivo #corridaderua

A Asics é líder no segmento de corrida de rua performance e de olho na Olimpíada no Japão, onde é seu quartel-general, começa aquecer as turbinas com lançamentos diferenciados como este. Não é um modelo para quem busca preço, o produto é caro. Custa R$900 nas edições especias (Platinum, Boston e Tokyo); e R$800 as outras. É um calçado para quem já corre e busca amortecimento superior, conforto e performance, comparando com automóveis, o Gel Nimbus é a Bugatti Veyron dos tênis de corrida. Mas, como a grana anda curta no Brasil, tenho uma dica: corra para o outlet e compre a versão anterior por até metade do preço. O meu preferido, por exemplo, é a versão 16. Mas esta nova edição Tokyo é linda demais.

“O GEL-Nimbus – nomeado do latim, que significa ‘nuvem’, referindo-se ao conforto que o modelo oferece – é um dos ícones da Asics e referência em desenvolvimento de tecnologias. Por ser um tênis estruturado e reconhecido pelo seu amortecimento, é uma das principais escolhas entre diversas modalidades, ainda com maior adesão entre os corredores pois é um tênis adequado para todas as distâncias. O grande sucesso de vendas desse calçado, e a razão pelo qual ele caiu no gosto de todos os tipos de corredores e se tornou uma referência da marca Asics, é resultado de três características principais que se mantêm desde a 1° versão do calçado: a maciez, o conforto e o perfeito amortecimento. Esses atributos se perpetuaram ao longo das 20 edições, mesmo com várias versões e alterações de designs de cabedal”, explica Anderson Santos, gerente de Produto Asics com foco em calçados

O modelo sempre foi referência de amortecimento premium no mercado de calçados esportivos para corrida de rua e agora traz inovações no cabedal (parte superior do calçado). Da edição 19 para o 20, a forma do tênis foi atualizada utilizando-se a tecnologia SpevaFoam, que oferece uma sensação de maior conforto e responsividade sob os pés, a entressola possui duas camadas de tecnologia: na parte superior a já conhecida SpevaFoam, aplicações de GEL, principalmente na parte traseira, aliado à já conhecida e patenteada tecnologia FlyteFoam na parte inferior, 55% mais leve que outras tecnologias de entressola do mercado. Agora o ajuste é personalizado graças a um material em efeito 3D nas áreas que precisam de mais suporte e que recebem mais atrito durante a atividade, resultando durabilidade aprimorada. Nas áreas flexíveis, a malha possui orifícios maiores, permitindo mais flexibilidade e respirabilidade aos pés dos atletas.

Para Santos, as principais atualizações da 20ª são a forma do calçado, onde está com mais espaço para um melhor calce e as edições comemorativas, como a Platinum, versão do modelo prateada, com detalhes nos cadarços e palmilha, contraforte metalizado, cadarço extra, além de uma caixa especial para o comprador; e as versões Tokyo e Boston, edições limitadas para celebrar as maratonas nessas respectivas cidades.

Confira abaixo cada uma das 20 edições e suas tecnologias, repare que o tênis foi ficando mais leve, com menos estruturas costuradas no cabedal e design mais limpo, acompanhando o forma do pé.

EVOLUÇÃO DO ASICS GEL-NIMBUS

GEL-Nimbus 1 (1999) – introduz no mercado running o revolucionário GEL, que batiza o calçado esportivo.

GEL-Nimbus 2 (2000): traz o design repaginado e novos pontos de GEL no solado.

GEL-Nimbus 3 (2001): traz a nova tecnologia SpEVA, que até hoje é utilizada na entressola do calçado, proporcionando melhor retorno e atenuando o impacto da pisada.

GEL-Nimbus 4 (2002): mantém a tecnologia Dynamic Cradle, um material posicionado na entressola que ajuda a estabilizar o pé durante o ciclo da passada.

GEL-Nimbus 5 (2003): o modelo vem com a tecnologia de espuma PHF na parte interna, desenvolvida para um calce personalizado no calcanhar. Sua construção de espuma de alta densidade proporciona um encaixe perfeito, reduzindo o movimento interno do pé dentro do calçado e oferecendo maior estabilidade.

GEL-Nimbus 6 (2004): desenvolvido com amortecimento adicional no antepé e no calcanhar, além da Memory Foam, uma espuma que se molda com o tempo, conforme a pisada do atleta, proporcionando maior conforto durante a corrida.

GEL-Nimbus 7 (2005): ganha tecido mais respirável, uma camada maior de GEL no calcanhar e uma placa renovada no meio do solado para auxiliar na estabilidade.

GEL-Nimbus 8 (2006): introduz a famosa tecnologia Solyte na entressola, que, além de oferecer excelente resposta a cada passada, deixou o calçado mais leve e macio.

GEL-Nimbus 9 (2007): fica mais confortável e conta com o aperfeiçoamento de tecnologias para tornar o modelo mais leve e durável.

GEL-Nimbus 10 (2008): introduz sistema de laço assimétrico, que oferece uma amarração que permite um calce mais confortável aos pés. Em vez de estar em linha reta, os cadarços foram alinhados de maneira curvada para seguir a forma natural dos ossos do pé.

GEL-Nimbus 11 (2009): primeira versão com tecnologia diferenciada nas versões masculina e feminina. O Gender Specific Trusstic System presente nos calçados femininos se adapta ao inchaço natural dos pés das mulheres durante o ciclo menstrual.

GEL-Nimbus 12 (2010): traz o Guidance Line (Linha de Orientação): um canal flexível vertical no solado, do calcanhar até a ponta do calçado que alinha e guia o movimento correto dos pés durante a passada.

GEL-Nimbus 13 (2011): mais leve em relação ao modelo anterior com o lançamento da tecnologia Heel Clutch Counter™, que proporciona um apoio mais leve e menos estruturas na parte traseira do calçado.

GEL-Nimbus 14 (2012): traz novo cabedal com tecnologia Biomorphic Fit, que permite melhor ajuste do pé e potencializa o conforto na fase de impulsão da passada. O modelo também recebeu o sistema Heel Clutching: espaços abertos no calcanhar para proporcionar estabilidade e deixar o pé mais ventilado.

GEL-Nimbus 15 (2013): traz o novo FluidRide, duas tecnologias de entressola (SpEVA + Solyte) que oferecem estabilidade, amortecimento e resposta rápida nas passadas.

GEL-Nimbus 16 (2014): a versão com mais GEL nas partes dianteira (rearfoot) e traseira (forefoot) para proporcionar ainda mais amortecimento.

GEL-Nimbus 17 (2015): grande inovação no cabedal, que deixa de ter vários materiais para ser uma peça única com a tecnologia Seamless. Com isso, ele fica muito mais macio, leve e confortável do que todas as versões anteriores.

GEL-Nimbus 18 (2016): mudança no posicionamento do GEL no calcanhar. A unidade é colocada em um novo ângulo, mais próximo ao pé.

GEL-Nimbus 19 (2017): introduz a nova tecnologia de entressola: o FlyteFoam, um material mais responsivo, durável e 55% mais leve do que o EVA padrão utilizado na indústria.

GEL-Nimbus 20 (2018): traz o Gradient Mesh 2.0 no cabedal: camadas impressas em 3D que se moldam ao movimento natural do pé, proporcionando um nível excepcional de conforto; Ilhoses dinâmicos: Projetados para que se ajustem durante a corrida, acompanhando o movimento dos pés; Entressola em FlyteFoam™ e SpevaFoam: uma combinação de materiais para a melhor relação entre amortecimento, peso e estabilidade.

