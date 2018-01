Última Chamada

Corra para não perder as inscrições das provas de setembro em DF, Minas, São Paulo e Rio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Está no fim o prazo para garantir uma vaga na etapa de Brasília do Brazil Run Series. As inscrições terminam domimgo (6/9) no site oficial do evento,www.circuitocaixa.com.br. A capital federal recebe o circuito desde 2006. A corrida será no dia 13/9, com percursos de 5 e 10k e largada às 8 horas no Eixo Rodoviário Sul, na altura da Quadra 106 (foto abaixo).

A menos de 400 vagas para o Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, prova em Diadema marcada para 20/9. As inscrições, a R$ 40, seguem nos sites www.dgabc.com.br/canais/circuitoderua/2015 ou www.ativo.com .Dia 9/9 termina o prazo para participar da 10ª Corrida e Caminhada de Confraternização pela Reconstrução do Estádio de Atletismo Célio de Barros. A prova/manifestação tem inscrição a R$ 20 e está marcada para dia 13/9, no Maracanã, onde antes existia o estádio que foi derrubado para a Copa. São 4k, com largada na Rua Eurico Rabelo S/nº (portão 17), na capital do Rio de Janeiro. Inscrições online: Clique aqui

Também em 9/9 se encerram as inscrições (R$ 60) para os 10K no Guarujá (Litoral Paulista). Corrida será em 13 de setembro e, apesar do nome da prova, contempla também a distância de 5k. Largada na Praia da Enseada, Praça Horário Lafer s/n. Inscrições online: Clique aqui

Já Tiradentes será a capital dos esportes off-road com a realização do XTERRA ESTRADA REAL, dias 26 e 27 de setembro. São provas de Mountain Bike, Duathlon, Endurance (corrida de 50km), Night Run (corrida norturna de 7km e 21km), além da Kids Mini Corrida, esta última já está esgotada. O Centro Histórico, as ruas antigas, e as regiões vizinhas, como São João Del Rey e Bichinho, servirão de cenário para o XTERRA. Inscrições Clique aqui