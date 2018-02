Um recorde para chamar de seu

Vale de terno, fantasiado, de sári, sozinho ou em turma. Há de tudo no “Guiness Book”no quesito maratona mais rápida. #BlogCorridaParaTodos #Maratona #worldrecord

Começo de ano é ótimo para definir metas, que tal incluir uma tentativa de quebra de recorde? Não estou falando de tempos inatingíveis na casa das duas horas, mas em tentativas diferentes, que qualquer amador bem treinado pode tentar. A engenheira Jayanthi Sampathkumar, por exemplo, observou que tinha chances de bater o recorde da maratona trajando sári completo (traje tradicional indiano), inclusive com o calçando, e mandou ver. Bateu o recorde em agosto do ano passado entrou para o “Guiness Book”. Conversei com ela virtualmente. Ela explicou que o pior desse desafio foi realmente o calçado. Mas ela tinha um objetivo maior em mente, mostrar que as mulheres podem vestir o que quiserem, que isso não atrapalha em nada suas atividades.

“O recorde anterior era de cinco horas, e sabia que poderia ser mais rápida que isso e completei os 42K em 04:57:44”, conta. Ela correu a maratona de sua cidade, Hyderabad (Índia), no dia 20 de agosto. Ela teve essa ideia ao ler que um homem havia batido o recorde da maratona trajando terno, isso foi em março de 2016. “Pensei, se os homens podem correr de terno, por que eu não posso correr de sári? Minha mãe e avó usam sári diariamente, queria mostrar que esse traje não restringe em nada a vida de uma mulher”, lembra. Jayanthi é vegana e há oito anos começou a reduzir o lixo, inclusive plástico, em sua casa. Adotar uma atividade física veio em seguida. Ela começou a correr em 2015 e no ano seguinte já completou sua primeira maratona. E para o sucesso do seu recorde, a engenheira treinou cinco meses trajando sári completo.

Ah, e já que falamos em terno. No ano passado o alemão Felix Mayerhöfer bateu o recorde da maratona mais rápida vestindo terno com o tempo de 2:42:59. Tempo muito bom, diga-se de passagem.

Na Maratona de Londres de 2017 foram quebrados 30 recordes. Confira abaixo dez recordes com tempos bem “instigantes” para serem quebrados, todos acima de quatro horas. De repente você se anima e tenta bater algum desses, ou até sugere outro para o “Guiness Book”. Vai que a sua fantasia do carnaval é uma dessas abaixo.

Maratona mais rápida em traje único para cinco pessoas:

David Hepburn, Meg Walker, Ceyhun Jay Uzun, Andy Sharpe e Holly Bishop

Tempo: 6:17:26

Maratona mais rápida carregando eletrodoméstico da linha branca (geladeira, máquina de lavar)

Ben Blowes

Tempo: 5:58:37

Maratona mais rápida fantasiado com um aeromodelo (avião, helicóptero etc)

Paul Cousins

Tempo: 5:03:15

Maratona mais rápida fantasiado de personagem de Star Wars

Jeremy Allinson

Tempo: 4:59:12

Maratona mais rápida vestido como um carro

Thomas Bolton

Tempo: 4:55:09

Maratona mais rápida fantasiado de papel higiênico (mulher)

Susan Ridgeon

Tempo: 4:54:00

Maratona mais rápida fantasiado de cavaleiro medieval (homem)

Tom Langdown

Tempo: 4:50:16

Maratona mais rápida fantasiada de dragão (mulher)

Jayne Moreton

Tempo: 4:32:54

Maratona mais rápido vestido como uma estrela

Michael Law

Tempo: 4:20:07

Maratona mais rápida fantasiado de cabine telefônica (homem)

Warren Edwicker

Tempo: 4:07:57