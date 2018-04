Uma maratona para chamar de sua

Completar os 42.195 m de uma maratona é um divisor de águas, não importa se for abaixo de 3 ou acima de 5 horas. O que vale é a motivação: por uma causa, em homenagem à alguém, celebrar a recuperação de uma doença. Para ajudar, fiz este guia para você escolher a sua primeira e inesquecível maratona.

Atenção, não dá para correr 42km sem orientação profissional. Em um ano de treinos geralmente qualquer pessoa, sem problemas graves de saúde, consegue fazer sua primeira maratona. Tem que ter disciplina e coragem. Mas escolher uma boa estreia é uma motivação a mais para atingir seu objetivo. Ontem, 3 de abril, aconteceram duas – a de Paris (foto acima) e a de Santiago. Cyprian Kotut venceu a categoria masculina na capital da França em 02:07:11. E da feminina foi Visiline Jepkesho, com 02:25:53. As principais maratonas sempre ocorrem na mesma época do ano, assim todos podem se programar.

Confira abaixo o guia, escolha uma e converse com seu treinador. Se ainda não tiver um, é hora de ir atrâs disso. Bons treinos. A minha primeira foi de São Paulo, em 2005! #CorridaParaTodos

No Brasil:

Maratona de São Paulo: 24 de abril

Maratona do Rio de Janeiro: 29 de maio

Maratona de Porto Alegre: 12 de junho

Maratona de Curitiba: 15 de setembro

Maratona de Florianópolis: setembro

Maratona de Recife: setembro

Maratona de Brasília: a confirmar

Maratona de Foz do Iguaçu – 25 de setembro

No Exterior:

As Majors – pra quem está em ponto de bala, algumas sorteiam as vagas e outras exigem comprovação de tempo. Os profissionais correm todas, em foram de campeonato que dura dois anos.

São seis:

Maratona de Tóquio – fevereiro

Maratona de Boston – abril

Maratona de Londres – abril

Maratona de Berlim – setembro

Maratona de Chicago – outubro

Maratona de Nova York – novembro

Para “divar” – As femininas.

Malaysia Women Marathon – março

Nagoya Women’s Marathon – março

La Parisienne 2016 – setembro