Vida longa aos corredores

O que Jovina, Hélio, Antônio e Pedro têm em comum? Todos já passaram dos 65 anos, esbanjam disposição e todo domingo batem cartão nas corridas e caminhadas, como a 14ª etapa do Circuito da Longevidade, que aconteceu no domingo, 24 de janeiro, na capital paulista.

Do alto dos seus 94 anos, dona Jovina começou a correr há 40 anos. De aspecto frágil e voz doce, ela enfrentou as ladeiras da região do entorno do Parque da Independência caminhando os 3 km. “Eu adoro, faz muito bem para saúde”, dispara.

Mal o ano começou e Hélio Toller, 74 anos, e Antônio Lopes dos Santos, 87 anos, já completaram a terceira corrida do ano. Antônio correu os 6km e ficou em primeiro na sua faixa etária. “Fiz em 40 minutos”, explica o campeão que corre desde que se aposentou há 26 anos. “Queria manter a forma e decidi fazer caminhadas longas, depois comecei a correr”, lembra Antônio, que nunca mais descalçou os tênis. “No ano passado fizemos 45 provas e em 2012, 52”, conta Antônio, mineiro de Diamantina há 60 anos morando em São Bernardo do Campo. “Não tem dinheiro que pague participar das corridas de ruas, é muito bom mesmo”, incentiva Hélio, que ficou em segundo na sua faixa etária.

Na etapa carioca, Pedro Menezes, de 78 anos, foi o corredor mais longevo. Ficou em quarto na faixa etária 76-79, mas levou o troféu por ser o mais idoso. Esporte é com ele mesmo. “Fui paraquedista do Exército, diretor de Clube de Escoteiros e ensinava para a meninada a como sobreviver na selva. “A criançada adora fazer rapel”, lembra Pedro que teve que diminuir o ritmo, por conta da idade, e trocou as aventuras radicais pela corrida, com o apoio e incentivo do filho.

“Hoje sou conselheiro do Clube de Escotismo e corro, quase todo dia perto de casa, em São Gonçalo. “Meu filho, Kedson Loura Menezes tem 49 anos e é meu treinador”, explica. Até a netinha corre, começou aos 7 anos. Mais, a filha é maratonista. “Ela mora em Manaus, se chama Karla Loura Menezes e é professora de Educação Física. Pedro nasceu no Amazonas, descendente da Tribo Parintins, e se mudou para a capital fluminense aos 18 anos. Para este ano, Pedro está treinando para baixar o pace para 6, 30 minutos.

Entre as feras da elite da prova paulistana, os africanos chegaram na frente no masculino: David Fidaku (Etiópia) em primeiro, com o tempo de 17:09; Willian Kibor (Quênia) com 17:15; e Joseph Tiophil Panga (Tanzânia) com 17:27. No feminino, Juliana dos Santos, esposa do grande Marilson dos Santos, chegou em terceiro lugar, com 21 cravados. Em segundo deu Tanzânia, representada por Natalia Elisante Sulle com 20:24; e venceu Carolyne Chemutai Komen do Quênia, com 20:16.

O Grupo Bradesco Seguros, que patrocina a prova, explica que o Circuito 2016 está sendo desenhado pelo marketing da seguradora e que será divulgado em fevereiro. A princípio vão manter as 16 etapas, mas com novidades. Sorte dos corredores, está prova não é cara, oferece etapas em todo o País, com bicicletário grátis, teste da pisada, avaliação física, camiseta de boa qualidade, medalha vistosa, hidratação bacana, aquecimento, alongamento e boa infraestrutura. No domingo, a tocha olímpica e os mascotes estavam por lá. Ah, prefira sempre ir de bike, transporte público ou táxi. Como não conheço direito o bairro do Ipiranga, acabei demorando muito para achar a rua, na qual estacionei meu carro. As ruas todas são muito parecidas. Fui salva pelo Waze, que marca o local exato que você estacionou, e pelo Google Maps, que me indicou o caminho. A mesma sorte não teve um grupo de corredores, que encontrei quando está bem próxima ao meu carro. Nenhum dos cinco amigos lembrava o nome da rua que tinham estacionado o carro e já estavam andando a mais de uma hora. #ficaadica

Vida longa e próspera aos corredores!!!. #CorridaParaTodos