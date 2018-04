Na alegria ou na tristeza

Ser torcedor de time grande é assim: se nas vitórias você comemora e brinca com os amigos, nas derrotas precisa ter paciência e categoria para não perder a amizade. O ciclo se renova a cada jogo de um dos quatro gigantes do futebol paulista e desta vez – a segunda da semana – é o são-paulino que acordou com a cabeça inchada pela derrota do clube para o Atlético-MG pela Libertadores.

Alguns torcedores do Tricolor, no entanto, fazem questão de demonstrar seu amor ao time. Confira alguns exemplos que circulam nas redes sociais na manhã desta quinta-feira.