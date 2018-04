Saudades das bandeiras?

Em 2011, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma mudança na lei que vetava a entrada de bandeiras com mastros de bambu no Estado. Faltava apenas uma assinatura, a do governador Geraldo Alckmin, para que o torcedor pudesse tremular o amor pelo seu time dentro de um campo de futebol.

Em outubro daquele ano, Alckmin não assinou o documento proposto pelos deputados e vetou, mais uma vez, os bambus nos estádios.

Proibidos em São Paulo desde 1995 e sem nenhuma nova discussão desde 2011, São Paulo chega à fase final do campeonato estadual ainda sem as bandeiras.

Enquanto nenhuma autoridade fala algo novo sobre o assunto, abaixo seguem algumas fotos para quem viu de perto matar a saudade e quem não teve oportunidade, conferir como era a festa nas arquibancadas paulistas.