Wanderlei e Sonnen começam luta fora do octógono

Briguentos e polêmicos, Wanderlei Silva e Chael Sonnen formam uma dupla explosiva. Colegas de trabalho no Ultimate Fighter Brasil, reality show que busca revelações no MMA com estreia prevista para março ou abril, eles não dão trégua na rivalidade – os lutadores vão se enfrentar no confronto final do programa, que vai ao ar pela TV Globo.

As provocações já começaram. Em suas contas pessoais nas redes sociais, ambos deixaram claro que não estão dispostos a ser amigos. O brasileiro Wanderlei Silva publicou uma foto no Instagram. “Isso é o mais perto que vai chegar de me quedar nesta luta!! Vou te quebrar não adianta querer puxar meu saco agora, seu falso não vai adoçar meu sangue agora é GUERRA!!”.

Sonnen não deixou barato e respondeu com o mesmo nível de animosidade. Ao citar o comentário de Wanderlei, o chamou de seu ‘bichinho de estimação idiota’ e acrescentou: “Ele não teve nenhum retuíte, então vamos ajudá-lo. Mantê-lo relevante até que eu possa aposentá-lo em julho”.