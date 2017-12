Machucado, Valdivia pode ser relacionado pelo Palmeiras

O mistério da ausência de Valdivia no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista pode continuar no sábado. A assessoria de imprensa do clube e do jogador não confirmam o veto do atleta e para aumentar o suspense, existe a possibilidade dele ser relacionado para o jogo, em algo parecido com o que aconteceu com