Acerto com oposição fez Rodrigo Caetano perder força no Palmeiras

Um dos fatores preponderantes para Rodrigo Caetano não acertar como novo diretor executivo do Palmeiras foi o fato dele também ter negociado com a oposição do clube, que disputou a eleição no Alviverde no último dia 29. Por isso, o dirigente fechou com o Flamengo e já começa os trabalhos nesta terça-feira.

Caetano teve uma reunião com representantes da situação há alguns meses e pouco depois se reuniu com membros da oposição. Seu certo era consenso entre os dois lados, mas o presidente Paulo Nobre não gostou de saber que ele também conversou com seus opositores. Caetano estava em uma lista com o nome de outros dirigentes e aparecia entre os mais cotados para assumir o cargo de José Carlos Brunoro, que deve sair do clube nos próximos dias.



Algo que atrapalhou ainda mais a ida de Caetano para o Palmeiras foi o fato do Flamengo ter demitido Felipe Ximenes e já ter entrado em contato com o ex-dirigente do Vasco, que nesta segunda-feira voltou de férias, se reuniu com a presidência do clube rubro-negro e fechou contrato.

Enquanto isso, o Palmeiras continua sua procura por um diretor executivo. Alexandre Mattos, do Cruzeiro, é o nome mais forte do momento, mas ele ainda não decidiu se deixa o futebol mineiro ou renova contrato com o bicampeão brasileiro.