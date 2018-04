Carlinhos acirra rivalidade entre Palmeiras e São Paulo

O lateral-esquerdo Carlinhos, do Fluminense, deveria ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Palmeiras. Deveria, mas ele resolveu pular o muro antes mesmo de chegar ao clube e acertou com o São Paulo. A negociação surpreendente pegou alguns dirigentes do time alviverde de surpresa e foi inevitável a comparação com a negociação de Alan Kardec.

Nas conversas entre Carlinhos e Palmeiras foram acertadas as bases salariais, tempo de contrato e restavam alguns detalhes burocráticos. Entretanto, o acordo só seria sacramentado caso o Alviverde confirmasse sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Os lados se acertaram há pouco mais de um mês, mas nada foi assinado.

O jogador deixou claro que, apesar do acerto, estava aberto para ouvir outras propostas e foi o que aconteceu. O São Paulo ofereceu um contrato bem melhor, o Palmeiras não conseguiu responder (ou seja, não teve como cobrir a oferta) e o lateral vai jogar no Tricolor em 2015. O presidente Paulo Nobre, como já era esperado, não gostou do desfecho da negociação e viu o ato do presidente rival, Carlos Miguel Aidar, como mais uma provocação. Definitivamente, os dois estão bem distantes de um relacionamento amigável.