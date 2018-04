Corinthians aguarda decisão da CBF para jogar no sábado

O Corinthians trabalha com a possibilidade de que o jogo contra o Criciúma seja disputado no sábado e não mais no domingo, às 17 horas, como estava previsto. O motivo é a orientação do Ministério Público para que no domingo não joguem na Capital, no mesmo horário, Corinthians e Palmeiras pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A preocupação é com um possível confronto de torcedores corintianos e palmeirenses. O clube espera que a CBF divulgue até hoje à tarde uma mudança na tabela. Se houver a troca, o Corinthians vai acatar a decisão. Segundo o clube, os torcedores que já compraram ingressos e não puderem mais ir à Arena no sábado serão ressarcidos. O jogo entre Figueirense x Internacional também seria no sábado. Inter e Corinthians já estão garantidos na Libertadores. O que está em jogo é quem irá disputar a pré-Libertadores ou irá direto para a fase de grupos. Já o Palmeiras precisa vencer para escapar do rebaixamento sem depender de ninguém.