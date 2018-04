Jogadores do São Bento fazem fila para tirar foto com Rogério Ceni

Os jogadores do São Bento fizeram fila para tirar foto com o goleiro são-paulino Rogério Ceni após a partida com o São Paulo, no Morumbi, na última quinta-feira. Após a derrota por 1 a 0, os atletas da equipe de Sorocaba permaneceram do lado de fora do ônibus da delegação até quase uma hora depois do apito final. Como Ceni é quase sempre o último a deixar o vestiário, o grupo teve de ter paciência.

Quando o goleiro saiu do vestiário, os jogadores o chamaram para tirar fotos. Rogério Ceni atendeu a todos do elenco adversário. Até mesmo o motorista do ônibus aproveitou a ocasião para posar ao lado do goleiro tricolor. Entre os jogadores do São Bento, dois já atuaram por grandes do futebol paulista. O meia Giovanni foi revelado pelo Corinthians e o volante Renan Teixeira foi campeão do mundo em 2005 pelo São Paulo.