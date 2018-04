Mattos começa a fazer nova lista de reforços para o Palmeiras

O Palmeiras contratou 19 jogadores para a temporada, mas isso não significa que o trabalho do diretor de futebol, Alexandre Mattos, terminou. Pelo contrário. Foi apenas um pontapé inicial em uma reformulação que deve continuar durante o ano. O dirigente, junto com o técnico Oswaldo de Oliveira, já começa a montar uma lista de jogadores que estão se destacando no Campeonato Paulista e possuem perfil que se encaixam no que a equipe precisa.

Alguns atletas do atual elenco não ficarão para a disputa do Campeonato Brasileiro e os nomes e quantidade ainda estão sendo definidos por Oswaldo. Como ainda tem muito tempo para fazer as mudanças e alguns atletas nem atuaram ainda, o treinador não coloca isso como uma das prioridades no momento. Paralelamente, Mattos já está atento as movimentações no mercado.

Naturalmente, o Palmeiras não vai contratar nem dispensar em grandes quantidades, como aconteceu no início do ano, mas algumas mudanças pontuais ocorrerão.