No ar mais uma edição do podcast ‘Estadão na Copa’, nesta semana discutindo o efeito que a contusão de Neymar pode gerar na preparação do Brasil para os amistosos contra Alemanha e Rússia neste mês. Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller analisam se a ausência do craque do PSG será um problema para Tite, que considera os dois jogos como essenciais para a preparação, já que o técnico tem em seu currículo apenas a Inglaterra como adversário europeu até o presente momento.

A contusão do jogador também abre um espaço para o técnico brasileiro fazer mais análises e observações dentro do esquema e das peças que a seleção deve contar para a próxima copa. Coutinho e Willian devem ser os titulares? Fernandinho pode ser experimentado dando mais liberdade para Paulinho? Douglas Costa ou Luan como convocado no lugar de Neymar? Saiba isso e muito mais em mais um ‘Estadão na Copa’!