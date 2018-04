A vitória sobre os alemães

Cada dia mais no clima da Copa do Mundo o ‘Estadão na Copa’ faz um balanço dos últimos amistosos da seleção brasileira antes da convocação final para a Rússia 2018. Após uma vitória sem sustos contra a seleção russa, o selecionado de Tite foi até Berlim e arrancou uma boa vitória pelo placar mínimo e chega mais confiante para a estreia no próximo dia 18 de Junho. Robson Morelli e Igor Muller comentam a vitória brasileira e os próximos desafios até chegar o jogo contra a Suíça, na cidade de Rostov.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos bons resultados conquistados pelo Brasil na última Data FIFA, o podcast destaca os bons resultados das seleções sul-americanas, com a exceção do vexame da seleção argentina em Madrid contra os espanhóis. Sem Messi, a seleção de Jorge Sampaoli sofreu um sonoro 6 a 1 contra a Fúria comandada pelo excelente meia Isco, do Real Madrid. Vale a pena conferir!