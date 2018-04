Eles correm por fora

Alô amigo ouvinte! Está no ar mais uma edição do ‘Estadão na Copa’ iniciando a série sobre as seleções coadjuvantes da próxima edição da Copa. Após nossa equipe de especialistas analisarem os favoritos Alemanha, França, Argentina, Espanha e Brasil, agora é a vez de Raphael Ramos e Igor Muller discutirem sobre a Celeste Olímpica de Suarez e Cavani! Quais são as expectativas da envelhecida seleção comandada por Óscar Tabárez? Confira na edição de hoje do nosso podcast!

Além da seleção bicampeã nas copas de 30 e 50, outra campeã do mundo recebe atenção nesta edição do ‘Estadão na Copa’. A Inglaterra vem para esta copa sem Rooney, sua estrela nas últimas três edições do principal torneio de seleções da FIFA, mas com a esperança de novos nomes como Dele Alli, Dier, Rashford e a sensação do futebol europeu, Harry Kane. Nossos analistas examinam as possibilidades da rejuvenescida seleção comandada pelo técnico Gareth Southgate.