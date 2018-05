‘Estadão na Copa’: A preparação do Brasil, direto da Granja Comary

Alô amigos, o podcast ‘Estadão na Copa’ está no ar trazendo as últimas notícias dos trabalhos da seleção brasileira em Teresópolis. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller conversam com o repórter do Estado Márcio Dolzan que acompanha os preparativos da seleção de Tite antes de embarcar para Londres.

Ainda sem Casemiro, Marcelo e Roberto Firmino, a seleção faz no momento trabalho físico e avalia os jogadores que desembarcaram na Granja Comary lesionados. Além dos casos de Neymar e Fagner, mais um jogador se apresentou contundido. Saiba quem é o craque nesta edição do ‘Estadão na Copa’.