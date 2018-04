‘Estadão na Copa’: As contusões

O podcast semanal da equipe de esportes do Estado para aquecer o clima da Rússia 2018 está no ar trazendo um dos grandes desafios das 32 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo. Raphael Ramos e Igor Muller debatem sobre os jogadores que são dúvidas para o próximo mundial devido às lesões. Neymar, Neuer e, mais recentemente, o belga Batshuayi e o francês Sidibé chegam às vésperas do grande torneio de seleções da FIFA no estaleiro e colocam a pulga atrás da orelha dos técnicos e dos torcedores.

Além das dúvidas do atual torneio, o ‘Estadão na Copa’ relembra outros casos clássicos de contundidos às vésperas e ao longo da Copa do Mundo. De Pelé à Edmílson, passando por Van Basten e Zidane, diversos craques sofreram com contusões. Relembre os craques e os casos em mais um ‘Estadão na Copa!