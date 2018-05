‘Estadão na Copa’: Eles estão fazendo a diferença

O podcast semanal da equipe de esportes do Estado sobre a Copa do Mundo destaca nessa semana os jogadores que estão fazendo a diferença no fim de temporada europeia. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller debatem sobre o trio de Liverpool que vem voando nesta reta final dos torneios do Velho Continente e ainda destacam outros jogadores que merecem atenção.

Além de Salah, Firmino e Mané, a nossa equipe também lembra alguns jogadores que, apesar do fim de temporada discreto, podem chegar em grande nível na Rússia. Griezmann, Asensio e Coutinho podem assumir o protagonismo que suas seleções precisarão para ter um bom desempenho na copa? Confira!