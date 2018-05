‘Estadão na Copa’: Quem serão os 23?

O podcast da equipe de esportes do Estado sobre Copa do Mundo está no ar trazendo a questão final antes do início da preparação do selecionado de Tite para a estreia em Rostov no dia 17 de Junho. O técnico já adiantou a maior parte dos garantidos, mas ainda existem dúvidas em todos os setores. Robson Morelli e Igor Muller discutem setor por setor quem devem ser os escolhidos para figurar em campos russos no próximo mês.

Lembrando que você pode participar com a equipe do Estado e opinar quais deveriam ser os jogadores que vestirão a amarelinha nesta copa clicando abaixo.