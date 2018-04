Programa analisa convocação da seleção e ida de Neymar ao PSG

O Estadão já deu seu pontapé para a Copa do Mundo na Rússia que será disputada em junho do ano que vem. E com o mais novo programa: ‘Estadão na Copa’! A partir de agora, todas as segundas-feiras iremos publicar uma nova edição do podcast, dedicado a apresentar análises, informações e entrevistas sobre o Mundial. Você vai ficar por dentro dos preparativos das seleções, em especial da seleção brasileira de Tite, que busca o hexa na tradicional competição. O programa é apresentado pelo editor de Esportes do ‘Estado’, Robson Morelli, pelo Chefe de Reportagem da mesma editoria, Raphael Ramos, e pelo apresentador da Rádio Eldorado, Igor Muller. Ouça no player abaixo.

Nesta edição, o principal assunto é a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Colômbia. As partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 – em que o Brasil só “cumpre tabela” a partir de agora, já que está classificado. O ‘Estadão na Copa’ também está de olho na atuação dos jogadores brasileiros no futebol nacional e nas ligas fora daqui. Justamente por isso, o outro tema do programa de hoje não poderia ser diferente: Neymar. A ida para o PSG poderá afetar seu desempenho na seleção e na busca pelo hexa?