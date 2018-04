Retorno para a primeira divisão gera negócios para o Goiás

Os dois recentes títulos já começam a gerar negócios para o Goiás. Campeão da Série B do ano passado e do campeonato goiano no último final de semana, o clube anunciou a Puma como novo fornecedor de material esportivo.

Para o presidente da equipe, João Bosco Luz, a volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi fundamental para atrair a atenção de grandes empresas. “Após um ano de muito trabalho, conseguimos trazer o Goiás de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Como consequência, fomos procurados pela Puma e conseguimos novamente compor uma parceria que já trouxe resultados extraordinários no passado”, explicou.

O Goiás usou uniformes produzidos pela PUMA em 2006 e 2007, quando conseguiu atingir as oitavas de final da Copa Libertadores e a oitava colocação no Brasileirão.

O presidente da Puma no Brasil, Roberto Goldminc, classificou o acordo como estratégico. “Há um mês fechamos com o Paysandu, clube do Norte que conta com o maior número de torcedores, e agora voltamos a ter parceria com o maior do Centro-Oeste. Essa expansão é fundamental para uma exposição verdadeiramente nacional da marca”, afirmou.

Ao contrário do que acontece com o Botafogo, a Puma não fornecerá material diretamente ao clube goiano. A exemplo do que acontece na recém-firmada parceria com o Paysandu, a função ficará a cargo da Filon Confecções, que já era a parceira do Goiás no contrato de material esportivo que os esmeraldinos mantinham com a antiga fornecedora. É a Filon quem receberá as demandas do clube e distribuirá os uniformes aos pontos de venda.

A estreia do novo uniforme acontece já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.