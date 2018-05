Conor McGregor e Eddie Alvarez duelam no UFC Nova York pelo título dos leves

Conor McGregor volta ao octógono neste sábado, de novo para lutar fora da categoria dos penas. Sob nova direção – mas nem tanto, porque Dana White continua presidindo a organização que agora pertence ao grupo WME -, o UFC mantém velhos hábitos de preterir o critério técnico para garantir o retorno comercial. Novidade mesmo é que um evento finalmente poderá acontecer em Nova York, *Hallelujah! Falemos da principal luta do UFC 205, então, válida pelo título peso leve do Ultimate, hoje em posse de Eddie Alvarez.

Alvarez vs. McGregor. Já foi lido aqui neste blog, não se discute a qualidade técnica de McGregor. O irlandês alia variedade de golpes com precisão, mais ainda quando se trata de sua mão esquerda. Seja com o soco direto (conhecido de José Aldo) ou o upper no contra-ataque, poucos queixos aguentam quando a conexão do ataque é perfeita.

O sucesso do campeão dos penas passa pela competência em impor sua estratégia. McGregor sabe a hora de pressionar para encurralar o adversário contra a grade, mas também há o momento em que ele convence seu oponente a caçá-lo – o que é um grande erro. A verdade é que não é recomendável que lutadores das categorias dos penas e dos leves aceitem o combate em pé contra o irlandês, por causa da diferença de envergadura. Não que seja impossível vencê-lo nessa área, mas se trata de um atleta que tira muito proveito dos seus 1,88 m de alcance.

Plano. Então o que deve fazer Alvarez? Levar o oponente para o chão é a resposta óbvia. O campeão dos leves tem apenas 1,75 m de envergadura, desvantagem que foi determinante para ele contra Donald Cerrone. É claro, não é porque seu alcance é menor que você necessariamente deve levar a luta para o solo. Mas você tem a obrigação de fazer isso se essa é a maior fraqueza do seu rival. Por que correr riscos desnecessários? O importante nesse esporte é terminar com a mão levantada – palavras como orgulho, ou Pride, são passado.

Alvarez tem um boxe muito refinado, mas sua modalidade de origem é o wrestling. O norte-americano fez lutas inteligentes para vencer Anthony Pettis e Gilbert Melendez, em ambas as oportunidade ele optou por usar as quedas e foi feliz. Não é recomendável para nenhum adversário de McGregor se deixar encurralar, bom para Alvarez que a movimentação é seu ponto forte e ele poderá induzir o irlandês a pressioná-lo e evadir para se colocar em boa posição de entrar com a queda.

E se… Alvarez resolver boxear? Vai dificultar a própria vida, mas ainda assim terá chances. Rafael dos Anjos notou o quanto é difícil ser ofensivo contra o campeão dos leves, mas McGregor é mais alto e tem mais envergadura do que o brasileiro. O irlandês, se for inteligente, vai repetir o que fez Cerrone: abusar dos golpes no corpo do norte-americano para diminuir o ritmo do rival.

Até aqui, só Nate Diaz foi páreo para o irlandês na luta em pé, mas o norte-americano é mais alto que o antigo adversário, tem envergadura maior e é canhoto. O direto de esquerda de McGregor funciona muito melhor contra lutadores destros porque a mão de trás viaja sem nenhuma oposição – quando um canhoto enfrenta um canhoto, a mão direita de ambos está no caminho do ataque.

Todo mundo tem um plano… Até tomar um soco na cara. Ou até sua energia acabar. Seria bom para McGregor conseguir terminar a luta antes do final do segundo round, porque o irlandês tem um histórico de se cansar depois disso. Alvarez, se adotar uma estratégia mais prudente, pode optar por explodir só depois da metade do combate, mas é importante conseguir chegar até lá.

*Foi difícil encaixar, mas fica aqui minha homenagem a Leonard Cohen