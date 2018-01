José Aldo entre o ‘como’ e o ‘por que’ ser melhor que Conor McGregor

Ainda há um rei indiscutível no MMA e ele atende pelo nome de José Aldo. Apesar da baixa frequência de apresentações nos últimos anos, isso até para os padrões de um campeão do Ultimate, o manauara segue sendo o único homem na história da organização a portar o cinturão peso pena e é o atual melhor atleta peso por peso do esporte. Neste sábado, 12, Aldo luta na atração principal do UFC 194 para manter (ou perder) a coroa, em combate contra o perigoso Conor McGregor, um típico vendedor de medo.

O bobo? Ame-o ou odeie-o, McGregor tem muita qualidade e pode conquistar esse título. O irlandês aproveitou de seu apelo comercial e de sua retórica megalomaníaca para encurtar seu caminho até uma disputa de cinturão, mas suas habilidades são inegáveis. Contando a partir de sua estreia, ele pode se consagrar depois de dois anos, oito meses e oito lutas, embora a maioria delas tenha acontecido contra adversários que o favoreciam por causa de estilo.

Não sejamos inocentes, o Ultimate tem uma política clara de facilitar o caminho de atletas que dão retorno comercial. Perito no striking, McGregor em suas cinco primeiras apresentações na organização enfrentou adversários que têm por característica buscar a luta em pé. Quando Aldo se machucou antes do UFC 189, o musculoso Chad Mendes foi o escolhido para disputar o título interino com o irlandês, enquanto Frankie Edgar foi preterido. É público quem dos dois têm o hábito de estar sempre em forma e qual deles teria mais trabalho para cortar peso em um curto período.

Mas agora Inês é morta e McGregor terá a chance de cumprir tudo o que prometeu fazer. E ele tem capacidade para isso. Trata-se um atleta muito completo na troca de golpes, ele é competente tanto tomando a iniciativa quanto no contra-ataque e sabe cortar os espaços do octógono como poucos. Versado em taekowndo e na escola de boxe de seu país, o irlandês costuma adotar uma postura agressiva, ele acua os rivais e os agride ou os induz a atacá-lo para contra-atacar.

Sua variedade que é notável. Pisões no joelho do oponente, chutes rodados contra quem circula para sua direita, chutes frontais em diferentes alturas e, é claro, o direto de esquerda – favorito da maioria dos canhotos – são suas preferências. Também por ser alto, forte e ter uma boa envergadura para categoria (1m88), McGregor sabe se impor fisicamente. Ele usa a mão direita, a da frente, para controlar um punho do rival e expô-lo para seu soco de canhota. O irlandês também gosta de avançar com um chute apelidado de “bicicleta”, no qual ele pula com a perna direita à frente e, no ar, troca a base para golpear com a esquerda. Também é bom lembrar que o campeão interino estreou no Ultimate nocauteando Marcus Brimage com uppercuts no contra-ataque, golpe que Mendes acertou contra Aldo.

Abaixo um vídeo do analista Jack Slack com as principais armas do irlandês em uso:

O rei. José Aldo há algum tempo não tem mais aquele sangue nos olhos que mostrava no WEC, quando se notabilizava pela agressividade. Francamente, o campeão peso pena do UFC tem preferido apenas controlar os duelos e não correr riscos, o que é compreensível. Isso até o adversário apresentar alguma brecha e ser nocauteado – como Mendes no UFC 142 – ou exigir o máximo de suas habilidades – como Mendes no UFC 179.

Como disse o analista Connor Ruebusch, a questão contra McGregor não é “como” ser melhor, mas “por que”. Aldo tem toda a capacidade para lutar em pé contra o rival e sair vitorioso, seja por pontos ou nocaute, só que não há razão para isso. Tudo o que o irlandês quer é evitar ir para o solo, ficou claro contra Mendes que a defesa de quedas do desafiante é deficiente e seu jogo de chão idem. O campeão interino é tão pentelho desse jeito porque, é claro, combate bem promovido rende mais dinheiro, mas também porque o ódio do adversário pode atrapalhar na hora de montar a estratégia correta.

A estratégia correta a é de entrar para derrubar McGregor. Uma vez no chão, Aldo terá ampla vantagem porque é um legítimo faixa preta de jiu-jitsu e, a meu ver, o melhor passador de guarda da divisão dos penas. Não há razão lógica para correr um risco desnecessário em pé se há um caminho mais fácil. O irlandês em sã consciência não acredita que seu oponente vá temê-lo, o objetivo é induzir ao erro.

Isso posto, se Aldo optar pelo striking, que tome cuidado ao chutar embaixo. Como o confronto é contra um canhoto, o chute de direita do campeão pode perigosamente encontrar a perna direita levantada do oponente – similarmente, o canhoto Anderson Silva quebrou a perna ao chutar o bloqueio de perna esquerda do destro Chris Weidman. (aqui o gif)

Diferentemente do “Spider” naquela ocasião, Aldo raramente ataca com um só golpe, seu chute na perna dos rivais é escondido atrás de combinações de socos muito bem executadas, mas todo cuidado é pouco. Lutadores de MMA no geral – e isso inclui a maioria dos adversários anteriores do manauara – não têm costume de defender a perna, mas McGregor é capaz disso. Só para lembrar, o campeão quebrou o pé após bloqueio do “Zumbi Coreano” no UFC 163.

Diversão. Muito se falou, muito se prometeu e no sábado veremos o desfecho dessa rivalidade (ou o fim do primeiro capítulo). Se o combate se desenrolar em pé, McGregor pode se aproveitar do fato de que o campeão costuma diminuir o ritmo nos rounds finais, por isso é uma boa ideia investir em golpes no corpo desde o início da luta para cansar o brasileiro. Mesmo assim, acredito que o Aldo consiga combinar seus golpes e controlar o confronto. Ao contrário dos rivais anteriores do irlandês, Aldo faz o pivô como poucos, por isso é difícil imaginar que ele vá acabar encurralado contra a grade.

Ainda assim, seria mais seguro que o campeão escolhesse derrubar McGregor – mais seguro, menos divertido.