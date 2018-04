UFC 187 parte 1: Anthony Johnson vs. Daniel Cormier

O UFC traz para os fãs de MMA neste sábado, 23, um de seus melhores cards de lutas montados em anos, incluindo duas disputas de título da melhor qualidade, por isso o Blog Jab-direto promete escrever três textos de apresentação do evento e um depois de sua realização para passarmos a régua. Como é dito aqui repetidamente, o Ultimate é uma empresa privada que visa o lucro, entregar um produto mais ou menos com uma fita dourada é uma forma de ganhar dinheiro. Também há a possibilidade de oferecer algo que realmente valha a pena pagar para assistir, o que é o caso nessa situação.

Vida pós-Jones. É inevitável o gosto amargo na boca de um campeão que não bateu seu antecessor. Até para os fãs a situação é chata, faz parte do esporte a busca por um sujeito ou equipe considerada incontestavelmente melhor. Neste sábado, na atração principal do UFC 187, os excelentes Anthony “Rumble” Johnson e Daniel “DC” Cormier disputarão o título da categoria dos meio-pesados, vago em razão da implosão de Jon Jones, portanto esqueçamos as circunstâncias e falemos dessa que promete ser uma empolgante luta.

Duelo estratégico. Azarão em seu último combate, quando foi até a Suécia enfrentar o ídolo local Alexander Gustafsson, Johnson não tomou conhecimento de seu adversário. O plano do UFC de marcar uma revanche entre o sueco e Jones foi por água abaixo primeiro porque o sueco nem a parte dele conseguiu fazer – e não é demérito. “Rumble” corta os espaços e caça seus oponentes como poucos conseguem na gigante área do octógono, a movimentação acima da média do atleta europeu não foi o suficiente para evitar a poderosa blitz do norte-americano.

A abordagem de Cormier neste sábado não será a mesma que Gustafsson teve em janeiro. Diferentemente do sueco, o ex-wrestler olímpico buscará o jogo agarrado a todo custo, o que Johnson foi capaz de evitar com brilhantismo contra Phil Davis há pouco mais de um ano. Mas a diferença é que Davis não só é inferior a “DC” nesse comparativo, mas também tem uma transição da luta em pé para as tentativas de queda muito deficiente.

Cormier apresenta boa técnica de boxe, mas falha ao encurtar a distância em linha reta, ficando suscetível a ser atingido no corpo. Ele fazia luta parelha com Jones em janeiro até o início do quarto round, quando seu preparo físico pagou o preço pela quantidade de golpes sofridas na linha média. Cansado, foi presa fácil para o ex-campeão no restante do confronto, inclusive levou desvantagem no wrestling, sua especialidade.

É bom também lembrar que Jones é um lutador que usa sua envergadura gigante para manter seus adversários longe, enquanto Johnson caminha para frente. Ele tem em seu arsenal golpes que atingem o tronco de seus rivais, mas sua agressividade o torna um atleta mais exposto a quedas do que “Bones” – por outro lado, está montada a armadilha para ele acertar um de seus poderosos uppers quando o oponente abaixa a cabeça. “Rumble” tem uma boa base de wrestling, boa envergadura e é muito forte fisicamente. Contra Davis ele, ao mesmo tempo em que foi ofensivo, conseguiu manter uma distância segura para contra-atacar as investidas de derrubá-lo.

Panorama. É provável que os primeiros dois rounds definam uma luta que deve durar cinco. Johnson não é mais aquele atleta que cortava uma absurda quantidade de peso para atuar entre os meio-médios, seu condicionamento físico melhorou muito desde que ele aceitou que a divisão dos meio-pesados era seu lugar. Se ele conseguir acertar com contundência e regularidade o corpo de Cormier nos primeiros assaltos, sua vida será facilitada para a continuidade do confronto. A “DC” resta tentar impor com perfeição sua estratégia de mesclar uma boa técnica de boxe com entradas de queda.

