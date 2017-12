Jean Azevedo

Estou de volta aqui no Estadão! Rumo ao Dakar 2016

Amigos, fãs e apaixonados por ralis! Estou de volta aqui no blog do Estadão para mostrar a vocês o dia a dia do Rally Dakar 2016. Antes de mais nada quero agradecer toda turma da rua Engenheiro Caetano Álvares, 55, no bairro do Limão, onde fica o prédio da empresa na cidade de São Paulo.