Correria total antes da largada do Dakar!

Andei sumido, mas já estou de volta!

Nem consegui atualizar o blog nos últimos dias, que estavam super corridos.

Fiz vários treinos e ajustes (shakedown) com minha moto Honda CRF 450 Rally na Argentina. O objetivo era testar os principais componentes, como suspensão e motor. Também tivemos um curso, ministrado pelos engenheiros da Honda do Japão, que nos ensinaram a solucionar problemas mecânicos ou panes que possam vir a acontecer durante uma prova tão difícil e complexa como o Rally Dakar. Nós, pilotos, aprendemos tudo sobre a a parte eletrônica e mecânica da Honda CRF 450 Rally.

Ela está pronta para a largada, dia, 2 de janeiro, em Buenos Aires.

Voltei da Argentina e fiz mais testes com outra CRF 450 Rally aqui no Brasil, na Serra da Canastra, no interior de Minas Gerais. E na semana que vem tem mais, só que dessa vez vou treinar perto de casa, na região de São José dos Campos. Os dias precisariam ter 48 horas na época! Rsrs

Além dos treinos com a moto, também estou fazendo uma rotina pesada de condicionamento físico, principalmente de força e resistência, com meu preparador e personal Carlos Rissato. Outro dia ele me colocou para subir a serra até Campos do Jordão de bicicleta. Treino muito bom!

Nesta semana também tenho outros compromissos, além de treinar: vou me encontrar com a imprensa para uma série de entrevistas.

Não posso deixar de agradecer publicamente as pessoas que me ajudam na minha rotina diária para a preparação do Dakar. Além do Rissato, que já citei acima, tem o André Senna, que me auxilia no treino de força, o Geraldo Lima, meu amigo, mecânico e fiel escudeiro nas maiores competições. Vamos participar do 14o. Dacar juntos. Sem contar a Honda Brasil, que me proporcionou todas as condições para que eu possa treinar com tranquilidade, como as motos e os testes. Valeu Cury, Claudia, Edival e Leandro!

E principalmente a minha família (minha mulher Patrícia e os filhos Mariana e Bruno), que sempre me apoiou e me deu forças.

Abraço e até a próxima!

Jean Azevedo, 41 anos, é piloto da Honda South America Rally Team (HSA). É hexacampeão do Rally dos Sertões e nove vezes campeão brasileiro de Rally Cross Country. Já venceu etapas do Dacar na África e o melhor resultado é o inédito quinto lugar (top 5) na classificação geral do maior rali do mundo.