A Ferrari compreendeu: Alonso é seria ameaça

A Ferrari aprendeu uma grande lição no GP da Malásia, disputado ontem no circuito de Sepang: o brilhante Fernando Alonso, vencedor da prova, e o notável Lewis Hamilton, a dupla da surpreendente McLaren, representam séria ameaça a seus pilotos, Kimi Raikkonen, terceiro, e Felipe Massa, decepcionante quinto, na luta pelo título.

“Sabia que o momento chave da corrida seria a largada. Se eu conseguisse sair da primeira curva na frente de Massa teria alguma chance de vencer, caso contrário seria muito difícil acompanhá-lo de perto”, disse Alonso, líder do Mundial, feliz como em poucas conquistas. Massa colaborou ao não largar bem, apesar de estar na pole position, e o espanhol bicampeão do mundo contou ainda com outro fator decisivo para vencer: Hamilton também se aproveitou da hesitação de Massa para ultrapassá-lo.

“Quando vi meu companheiro de equipe atrás de mim não acreditei”, comentou, sorrindo, Alonso. Apesar de Massa ter o carro mais rápido da prova, ao instalar-se atrás de Hamilton, em terceiro, perdia considerável tempo em relação ao líder, Alonso. No término da quinta volta, a vantagem do piloto da McLaren sobre Massa já era de 6 segundos e 638 milésimos. Era preciso fazer algo rápido. As duas tentativas anteriores de ultrapassar Hamilton, que se defendia como um veterano, nas voltas 3 e 4, não deram certo.

Ao se aproximarem na curva 4, na sexta volta, Massa colocou a Ferrari por dentro. Freou tão tarde que seguiu reto para a área de escape. Perdeu ainda o terceiro lugar para Raikkonen e o quarto para Nick Heidfeld, da BMW. E ficou ali, em quinto, até a bandeirada, na 56ª volta. Com Hamilton agora mais tranquilo para protegê-lo, Alonso impunha ritmo que levou Massa e Raikkonen declararem, depois da corrida, não esperar performance tão forte do adversário.

Raikkonen criticou a Ferrari, equipe que a própria Fórmula 1 dava como grande favorita a ser campeã. “Nós não tínhamos velocidade, hoje. Nosso compromisso com a confiabilidade do carro não me permitiu ser mais rápido.” Referia-se ao fato de reduzir o regime de rotação do motor, a fim de estender sua vida útil, já que desde a etapa de Melbourne o V-8 não estava no melhor da sua forma. Esse não foi o caso de Massa, que registrou todas as melhores velocidades da corrida nos pontos monitorados: antes das curvas 4, 10 e linha de chegada.

Alonso falou coisas que normalmente não faz: “Estou muito orgulhoso do que consegui. Vencer com minha nova equipe na segunda prova não me passava pela cabeça”. Celebrou ao regressar aos boxes com os mecânicos como não fazia na Renault. “Desde o primeiro teste, em dezembro, com o carro velho, quanta coisa mudou.” Sua impressão inicial foi muito ruim da McLaren. A extraordinária evolução do time que não venceu um único GP ano passado não tem o seu dedo, mas a mão toda.

A última dobradinha da McLaren havia sido no GP do Brasil de 2005, com Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen, e a última vitória, na corrida seguinte, o GP do Japão, com o finlandês. “Fernando nos trouxe sua maravilhosa experiência e competência e Lewis demonstra, a cada dia, a razão do nosso entusiasmo em apoiá-lo há tantos anos”, disse Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren. “Qualquer pessoa presente aqui pode sentir como o espírito na nossa equipe é outro.”

Hamilton em apenas duas participações na Fórmula 1 já entrou para a história. É o primeiro piloto a conquistar as duas melhores colocações no pódio nas duas primeiras provas que disputou. “Foi a corrida mais difícil da minha vida.” Não tinha voz ao final, força para deslocar-se com desenvoltura. “Ano que vem vou estar mais bem preparado.” Abordou a disputa com Massa, que terminou com o erro do brasileiro: “Ele havia tentado já antes, duas vezes. Na terceira, pude induzi-lo a iniciar a frenagem além do ponto máximo. Peço desculpas pela manobra, mas no fim consegui o que queria, e isso não importa.” Os ingleses riram ao ouvir.

Com o segundo lugar na Austrália e a vitória, ontem, Alonso é líder do campeonato, com 18 pontos, seguido por Raikkonen, 16, e Hamilton, 14. O duplo pódio dos dois pilotos da McLaren nas duas primeiras etapas a coloca em primeiro entre os construtores, com 32 pontos diante de 23 da Ferrari. A próxima prova será já domingo, o GP de Bahrein, novamente realizado sob calor intenso.

