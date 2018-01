A mais fantástica das minhas experiências de vôo!

Reportagem sobre o vôo com avião do Red Bull Air Race

Livio Oricchio, do Rio de Janeiro

Início

A primeira impressão é de que você passará por delicada cirurgia. E não sabia. Um dos profissionais da Red Bull o recebe carinhosamente, faz delicadas perguntas sobre suas preferências intelectuais e, principalmente, esportivas, sempre com voz tenra e aconchegante. Tudo de caso pensado.

O objetivo é deixá-lo relaxado. A seguir, se nesse primeiro encontro nada de anormal foi detectado, como fobia a altura, por exemplo, você é encaminhado para um médico. Não daria certo, não? É, mas não conta para ninguém que apesar de experiências desse tipo só me excitarem, permanecer no terraço de um apartamento, por exemplo, com grade baixa, gera desgaste em mim. Não me sinto confortável.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A megaestrutura necessária para um evento da magnitude do Air Race levou a organização a fazer de containers escritórios, almoxarifados, banheiros e consultório médico, mas tudo com critério, acomodado em áreas livres do aeroporto Santos Dumont, base das operações. Nada é ao acaso.

O médico faz nova bateria de perguntas, examina pressão arterial, faz alguns testes e você assina um documento em que a responsabilidade por algo de errado é sua. E antes de ele assinar o papel, pergunta: “Você se sente preparado para essa experiência, é a mais selvagem que você viverá? Diante de eu não hesitar um único instante, deu o ok. É assim mesmo, com todo o protocolo.

Sabe o que senti? Que se alguém estiver tranquilo, diante desse clima preparatório acaba tornando-se tenso. Passa a pensar: o que é que eu vou enfrentar? Por outro lado, deixa eu me antecipar um pouco, a coisa é tão, mas tão violenta, que é mesmo bom que seja assim. Alguém que não receba informação do que se trata não consigo imaginar a consequência.

Vez por outra vôo com meu melhor amigo, o maluco do Juca, com o Decatlo, avião de acrobacia aérea do Aero Clube de São Paulo, a partir do Campo de Marte. Posso dizer que sou, digamos, um iniciado. Mas voar com o Decatlo corresponde a correr de kart perto da Fórmula 1 do Air Race. A comparação é essa mesmo, sem exageros.

O piloto Matthias Dolderer, alemão, o aguarda ao lado do Extra 300, sua aeronave. Pequena, mas em breve mostrará sua impressionante vitalidade. Nova sessão psicoterápica. Voz mansa, tranquila, deseja saber um pouco de você, por que está lá, se já experimentou situação semelhante.

A seguir, fala do vôo, combina os sinais do que desejo, caso o rádio não funcione. O clássico polegar para cima ou para baixo. Código para: interrompa imediatamente essas loucuras ou siga em frente.

Hora de colocar o pára-quedas e um curso relâmpago de como abandonar a aeronave e acioná-lo. Não é simples entrar no compartimento dianteiro do Extra 300. Matthias vai atrás. Faz calor e o macacão de nomex, grosso, cria certo desconforto.

Acessar o cockpit exige movimentos de contorcionista. Há cinto de segurança para todo lado. Pernas, abdómen e torax, duplos. O próprio Matthias os ajusta, sempre bem apertado.

No fim, os solta com um único comando. É para o caso de precisarmos abandonar rapidamente o Extra 300. Voltamos a ajustá-los. A não ser os pés, para comandar os pedais, e os braços, acelerador e manche, nada mexe no corpo.

Matthias fecha o canopi, a bolha que cobre o cockpit. A sensação proporcionada pela visão estereoscópica, a mais ampla possível, é excepcional. Já confere delícias ao vôo ainda no solo.

Estamos na cabeceira da pista do Santos Dumont. O piloto leva o acelerador ao curso máximo, tudo mecânico, e diante da potência do Extra 300, algo como 350 cavalos, e o seu reduzido peso, cerca de 500 quilos, bastam alguns segundos para atingirmos 80 nós de velocidade (145 km/h) e sair do solo.

Matthias mantém o avião a dois metros de altura até o fim da pista, já a 300 km/h. E assim permanecemos sobre o mar. De repente, brusca guinada para a esquerda, e vôo em faca, asa perpendicular ao solo, no caso, mar. O piloto me pergunta se está tudo bem. Apenas um teste.

Digo que sim. As manobras passam a exigir mais do organismo. Os esforços, porém, são amplamente compesados pelo profundo prazer proporcionado. Rápida ascensão e breve queda. Matthias entende a mensagem de que esta tudo ok e vamos para o primeiro looping.

A seguir transpomos os pilões do circuito do Air Race, na posição horizontal e em faca. De longe, os 12 metros que os separam representam nada. Não é simples você aproar o avião na final correta. Só bem perto mesmo que você consegue acertá-lo. Passamos a centímetros dos pilões inflados.Realizamos essas passagens inúmeras vezes, das mais distintas maneiras, como os pilotos do Air Race.

Demonstro estar aproveitando intensamente a experiência e o piloto me pergunta se pode fazer algo. Não sei nem o que é e, empolgado, respondo: “You can do what you want (Você pode fazer o que quiser).”

Aí, então, vêm tudo a que tinha direito, a mais de 300 km/h, como ascensão vertical com parada, corte do motor e queda livre frontal, em parafuso, vôo invertido em seguida a Matthias sair da queda.

O acelerômetro registra a força submetida: mais de 7 Gs. É elevadíssima. E mais de 2 Gs a negativa, atingida no vôo em direção ao solo, a de sensação mais impressionante. O controle do piloto me encanta.

“Matthias, meu estômago está se manifestando”, digo pelo rádio. O parafuso invertido é perfeito para provocar náusea. Instantâneo. Mal dá tempo de levar o saquinho plástico à boca.

O piloto deseja saber se estou bem. “Apenas enjoado, mas agora bem melhor.” Curioso é que entre sentir o desconforto no estômago e vomitar passou-se bem pouco tempo. “Fomos longe demais”, diz o piloto, depois de mais de 20 minutos no ar, muito mesmo para acrobacia aérea naquele nível.

Chama a atenção a extrema proximidade que passamos das montanhas no vôo de volta. Mattheus apenas voa, agora. Sabe que preciso de um tempinho para me recompor. É rápido. Acredite, nesse vôo panorâmico, passamos a poucos metros mesmo da ponta do dedo do Cristo e do topo do Pão de Açucar, para não mencionar percorrermos o seu perímetro, a mais de 300 km/h, antes de passar mal.

Nessa hora, ao menos pela minha sensação, foi quando a aceleração mais nos atingiu. Não dava para mexer nada. Meu rosto deve ter se deformado. A pressão contra o banco, cuja base era o meu próprio pára-quedas, não sei como descrevê-la.

Uma força invisível te pressiona que para respirar é difícil. Foi o único momento em que senti minhas forças esvaírem-se mesmo. Aquelas famosas estrelinhas que surgem nas nossas vistas em algumas ocasiões chegaram. Sintoma clássico de falta de oxigenação no cérebro. O sangue estava centrifugando com a aceleração lateral.

Mas terminado o alucinante contorno da montanha bastam alguns segundos para voltar ao normal e curtir a revolução seguinte, um pouco menos radical, ao menos se comparada àquela.

Vi que voar com um avião como o Extra 300, de capacidade de manobra que nos remete aos contorcionistas, confere ao piloto enorme confiança em passar próximo de obstáculos. Perto mesmo, gente. Quem está lá e foi educado com outro tipo de aeronave, questiona regularmente se vai dar.

Não diria medo, mas certo receio senti nas primeiras vezes que percebi como Mattheus se comportava com até mesmo os edifícios ali na enseada de Botafogo, onde se encontra o circuito do Air Race. Depois ganhei confiança ao passar perto dos obstáculos.

Ao tocar a pista do Santos Dumont tomou conta de mim uma sensação estranha, capaz de combinar um certo alívio, decorrente de não submeter mais o corpo a esforços sobre-humanos, com tristeza, por abandonar um dos maiores deleites que a inteligência é capaz de propiciar.

Os pilotos do Air Race, já ídolos para quem ama voar, como eu, ganharam, agora, o status de heróis.

FIM