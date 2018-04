Acompanhe, comigo, o show de Michael Schumacher no kart

23/XI/07

Olá amigos:

Fazia tempo que não via Michael Schumacher pilotar kart. Hoje aqui no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, tivemos a chance de acompanhar como esse excepcional piloto trabalha.

Por ser todo aberto, o kart nos permite ver como movimenta os braços no volante e os pés nos pedais. Para quem aprecia a arte da condução contemplar a técnica de Schumacher representa assistir a uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlin, conduzida Herbert von Karajan, no seu período áureo.

Já havia presenciado Schumacher pilotar em vários circuitos de kart, como no de Magny-Cours, ao lado do autódromo, ou tantas vezes na pista de gelo montada em Madonna di Campiglio, na Itália. Sua maneira de afrontar as curvas e a forma como mantém o pé esquerdo no freio e com o direito acelera o diferencia da maioria, senão todos.

Bem em frente o box, onde me encontro, há uma curva lenta, posicionada na sequência de um trecho de aceleração plena. Chega-se rápido na zona de frenagem. Esses karts de chassi Birel,produzido com esmero no Brasil com tecnologia italiana, e motor Parilla, também da Itália, são velozes. Desenvolvem 26 cavalos de potência.

Falava da curva lenta bem em frente à sala de imprensa. Schumacher freia e já vira suavemente o volante, a fim de lançar a traseira para o lado externo da curva. Ao mesmo tempo, a fim de não perder o controle do kart e tempo, mantém o pé no acelerador.

A dinâmica da trajetória é particular: a traseira desloca-se para fora da curva fazendo com que, de repente, seção curva se transforme numa reta. Quando a traseira parou de escapar, o kart já está de frente para a saída da curva.

Não é novidade, lógico, tanto que o recurso faz parte do próprio kartismo. Alguns recorrem mais a ele enquanto outros nem tanto. Questão de estilo. Mas dominar a técnica como Schumacher possibilita, sem dúvida, maior velocidade de contorno da curva e menor tempo de volta.

Não foi por acaso que mesmo sem andar de kart há tempos o alemão deixou todos para trás na sessão livre. Terminou, claro, em primeiro e demonstrou ser o piloto com maiores chances de vencer o Desafio das Estrelas, promovido por Felipe Massa.

Lembro-me de uma conversa com Gerhard Berger, em 1996, quando se transferiu da Ferrari para a Benetton. Depois de pilotar o carro com que Schumacher foi bicampeão do mundo e vencedor de nada menos de nove GPs, no ano anterior, Berger afirmou: “Esse carro é inguiável”.

Imagine, o modelo vencedor de todas essas provas. E Jean Alesi, o novo companheiro de Berger, disse exatamente o mesmo: “Não dá para pilotar um carro que você freia e a traseira começa a escapar.” Os dois tiveram imensa dificuldade no campeonato de 1996.

E a Benetton teve naquele ano o maior orçamento da sua história, em razão dos pontos conquistados no Mundial de Construtores em 1995. O valor dos principais contratos de patrocínio eram proporcionais ao número de pontos somados.

O que desejo dizer é que embora a técnica de usar a derrapagem de traseira para fazer curva seja antiga e de domínio público, explorá-la com eficiência extrema é para poucos.

Se pensarmos na Fórmula 1 então, esse desafio ganha dimensão exponencial. Esses carros têm o peso concentrado na traseira, na média 55% atrás 45% na frente, e quando a traseira anuncia que irá escapar, vai de uma vez.

Por esse motivo os pilotos evitam ao máximo monopostos com tendência de derrapar com a traseira na Fórmula 1. A margem de controle do piloto reduz-se dramaticamente. Para não mencionar o risco elevado.

Esse é um dos segredos de Schumacher na Fórmula 1: ser capaz de pilotar carros que saem de traseira. Trabalha no estreitíssimo limite entre ser mais rápido e perder o controle do monoposto. E a exuberância com que pratica a técnica é tal que em 249 GPs não sofreu um acidente cuja origem tenha sido esse navegar crítico.

Aqui em Florianópolis temos uma mostra do que é, em detalhes, essa escola que Schumacher aproveita como talvez ninguém. O que muda é apenas a proporção, da Fórmula 1 para o kart.

Desculpe, mas vou continuar curtindo o show que Schumacher e vários outros pilotos estão nos eferecendo nesse perigoso circuito. Para o ano que vem, os mesmos cuidados com quase tudo aqui no kartódromo devem se estender para a segurança do evento.

Abraços!