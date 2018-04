Agora a Honda vai crescer de verdade na Fórmula 1

12/XI/07

Jean Todt, diretor geral da equipe de Fórmula 1 da Ferrari na época, no GP da Grã-Bretanha, afirmou que o futuro de Ross Brows talvez não fosse, necessariamente, na Ferrari. O engenheiro inglês foi junto de Todt, Michael Schumacher e o projetista Rory Byrne a espinha dorsal das conquistas espetaculares da escuderia italiana.

Este ano, fiz um entrevista com o Rubinho quando levou os filhos, Eduardo e Fernando, a andar de kart na Granja Viana, e ele me disse, sem citar o que era, que “importantes novidades na Honda estavam em curso”. Não era preciso estender demais a imaginação para compreender que referia-se a negociação com Brawn, ainda não acertada.

Um dos grandes problemas da Honda foi atacado de forma definitiva: um líder capaz na área técnica, tanto da seção de projetos como na de construção dos componentes. As dificuldades de fazer da Honda uma organização melhor na Fórmula 1 começavam na direção técnica. Shuhei Nakamoto entende muito pouco de Fórmula 1.

E também não compreendeu a necessidade de ter de decidir rápido e cobrar soluções a curto prazo também. Não faz parte da sua cultura. Junte isso a seu parco conhecimento no setor de automóveis de competição. Veio do mundo das motos. Não iria funcionar nunca mesmo.

Minhas fontes me diziam que o mesmo componente do carro apresentava comportamentos distintos quando no monoposto, em especial os do conjunto aerodinâmico. Imagine você produzir dois assoalhos do mesmo modelo e, na pista, cada um expor um comportamento distinto. É o fim. Pois isso era um dos problemas da Honda.

Repare que uso o verbo no passado. Ross Brwan, na Ferrari, intervinha pouco no projeto dos carros, sob responsabilidade do competente Rory Byrne, hoje Aldo Costa e Nicolas Tombazis, sob a orientação ainda de Byrne. Brown cuidava da área de produção e atuava diretamente nos testes, auxiliando, aí sim, no desenvolvimento dos modelos italianos, ao detalhar a Byrne suas necessidades.

A Honda ganha um líder. Não tinha. Ganha um líder com conhecimento profundo. Não possuía. Garante que a curto pazo seu setor de produção passe a realizar peças que apresentem a reação prevista e não surpreendente, como acontecia. É outro importante passo adiante.

O modelo RA108 está a cargo de Jorg Zander, que mostrou ser capaz na Williams e na BMW, e o especialista em aerodinâmica Louic Bigois, cujo história na Fórmula 1 registra apenas um êxito profissional, a boa base do modelo da Williams este ano, FW29. Na Prost, ajudou bastante a organização do ex-piloto francês não conseguir nada na Fórmula 1. Mas parece viver outra fase, agora.

Se a questão técnica na Honda foi resolvida, a gerencial continua na mão de um profissional que, como Nakamoto, passou a conhecer a Fórmula 1há bem pouco tempo. E pelo visto a sua velocidade de aprendizado não é compatível com as imposições da Fórmula 1: Nick Fry.

Foi ele quem convenceu os japoneses a abrir os cofres para contratar Brown. Não imagine que Brawn passará a receber menos de US$ 4 milhões por ano. Mas Brown é inteligente e, se já não sabe, logo enxergará que um dos problemas na Honda é a pseudo-liderança ineficiente de Fry. Não decide nada, empurra tudo com a barriga e quando não tem saída, é obrigado a tomar uma decisão, sua insegurança e desconhecimento o leva a errar.

Brown vai a médio prazo encontrar “novas funções” para Fry no organograma da Honda. Com classe, irá retirar o simpático dirigente da gerencia geral do time. Para o bem do time. “Será promovido”, ouviremos. Pode contar.

Em resumo, amigos, a Honda entrou num bom caminho. Finalmente. Podemos, sim, esperar uma temporada melhor de Rubens Barrichello e Jenson Button. Até porque, também, sair do estágio em que se encontram este ano não é difícil. Vão crescer em 2008 e já dá para imaginar um campeonato, em 2009, com performance bem mais próxima dos mais capazes.

Agora a Ferrari. Jean Todt passa a ser diretor geral da empresa, ou seja, a divisão de automóveis de série – já visitei várias vezes a linha de produção da Ferrari e não dá para defini-la como produto de série, mas artesanal – e o Reparto Corse, a divisão de competições. Sua função na área de Fórmula 1 passa a ser exercida por Stefano Domenicali.

Na realidade, Todt ampliou sua extensão de ação. Assim como Domenicali. Este até já se ocupava este ano do que antes era atribuição de Todt. Trata-se de um profissional capaz e prova viva de que para ser eficiente na Fórmula 1 não é preciso ser arrogante. Pelo contrário.

No Reparto Corse não vai mudar quase nada com essa reestruturação. O que irá melhorar, com certeza, é a divisão de veículos de produção. Todt é do tipo que dedica nunca menos de 12 horas de trabalho por dia ao que faz, Enxergará logo o que pode ser feito para tornar os carros italianos ainda mais aceitos.