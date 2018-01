Agora é enfrentar o inimigo de frente!

Amigos, obrigado pela coragem enviada em todas as mensagens. Não fossem vocês não sei o que seria do meu dia aqui, ontem, em Kuala Lumpur. Mesmo assim, a cada pessoa que se aproximava de mim minhas glândulas supra-renais se manifestavam. É lá que é produzido um hormônio altamente íntimo meu. Qual? Adrenalina, senhores.

O maior vexame foi na torre da cidade, a terceira mais alta do mundo. Um jovem, inocente, veio meio por detrás e tocou no meu ombro. Não gritei, ou melhor, não gritei externamente. Por dentro aquele singelo e delicado toque nas costas equivaleu ao efeito devastador da explosão de Hiroshima. Era apenas para tirar uma fotografia dele junto de sua esposa. Casaram-se há pouco. Sei, sei…Percebi que ele me olhou de forma estranha quando lhe devolvi a câmara fotográfica.

Claro, a mais de 400 metros de altura, você se imaginar no ar, sem pára-quedas, como ocorreu comigo, por imaginar que o moçoilo de nariz adunco, pela mais escura e cabelos rasos fazia parte de uma trama internacional para acompanhar meus passos… Foi o que me veio à mente naquele instante. Enfrente a humanidade mas não enfrente a sua consciência, sabia?

Amigos, o pior está por vir. Descobri ontem à noite. Tentei lhes escrever, mas confesso que depois de um dia de elevadas tensões ter uma notícia dessas só me restou preparar-me psicologicamente para a difícil missão, hoje: encarar os inimigos de frente. É isso mesmo que vocês leram. A companhia aérea com que voaria de Kuala Lumpur para Adu Dhabi é a Etihad, dos Emirados Árabes.

Reemitir a passagem aérea implicaria gastar bom dinheiro e importante extensão da viagem. Então daqui a pouco embarco para Manama, a capital de Bahrein, via Abu Dhabi, pela Etihad. Não, não precisa mais me dizer. Sinto-me resignado. Vou também olhá-los de frente. A verdade sempre vence. Não importa em que plano, terrestre, nos céus. Com Deus ou Alá. Não, desculpe, são a mesma pessoa. Desculpe de novo, entidade.

Permancerei quatro horas no aeroporto de Abu Dhabi antes de seguir com um vôo deles mesmo para Manama. Havia pensado, em princípio, em assumir um disfarce, mas desisti. Serei eu mesmo. Que venham os examinadores de vistos de entrada, como gritaria, com peito estufado, Galvão Bueno, que eu bem conheço!

Não dá para falar mais. Tenho de ir para o aeroporto. Se não me confinarem numa solitária, a prova de ataque nuclear, e se sobreviver à tortura, eu escrevo, quem sabe, de dentro da casa do inimigo, naquelas horas que passarei por lá. Caso contrário, se apenas monitorarem minha respiração enquanto estiver lá, ao chegar no hotel em Manama, o que deve dar quarta-feira início de tarde no horário de Brasília, eu conto como foi. Combinado?

Abraços companheiros de jornadas quase épicas já!