Al Yamama Hotel

Diário de Bordo, Airbus 340-200, South Africa Airways, vôo 205, Johannesburg-São Paulo

12h10, já posso falar no horário de Brasília, depois de pouco mais de duas semanas fora do País. Estou a cerca de 4 horas de pousar em Cumbica. Há muito, umas 6 horas, nivelamos em 33 mil pés, algo como 11 mil metros, nossa altitude de cruzeiro. Venta forte de frente para a aeronave.

A nossa velocidade em relação ao mar, abaixo de nós só há água, cai a 760 km/h. Nos deslocamentos leste-oeste, como este, e principalmente em latitudes semelhantes, também a exemplo no nosso vôo, a diferença no tempo de viagem impressiona, exatamente por causa do vento frontral. O planeta gira no sentido oeste-leste e carrega consigo a massa de ar que o envolve, assim quem se movimenta na rota leste-oeste, como faço agora, a encara frontalmente.

Na ida para a Malásia, segui o mesmo itinerário: São Paulo-Johannesburg-Cingapura-Kuala Lumpur. Do aerporto de Cumbica ao da cidade da África do Sul foram 8 horas e meia de vôo. Agora iremos necessitar pouco mais de 10 horas para o sentido inverso. Quando viajamos ao Japão via Los Angeles, ocorre o mesmo. Trecho de ida Los Angeles-Tóquio, leste-oeste: 11 horas. Volta, oeste-leste: 9 horas.

Havia me programado para escrever no vôo de Manama, Bahrein, para Johannesburg. Pensei comigo, inocentemente: não deverei estar com muito sono e aproveitarei meu tempo para redigir o capítulo final do Diário de Bordo da cobertura das provas de Sepang e Sakhir.

Amigos, que loucura. Para encurtar a história: não me lembro de os comissários servirem o jantar no vôo 715 da Gulf Air, tampouco o café da manhã. Como assim, o que aconteceu? Dormi. Imagino que os passageiros próximos, se me notaram, devem com certeza ter imaginado que recorri a medicamentos para dormir.

Felizmente nunca necessitei. Descansar bastante no primeiro vôo de volta é comum. A vigília exigida na cobertura de eventos dispersos, em que a notícia se espalha por amplo espaço físico, como a Fórmula 1, desgasta. Nada que incomode, por favor, apenas impõe que você esteja bem atento para se algo importante ocorrer você ficar sabendo.

Já imaginou os meus concorrente abrirem sua cobertura com algo de elevado interesse jornalístico e o Estadão não dar? Hummm, comprometedor, hein? Pois saiba que é algo que pode ocorrer, por mais que investimos em criar uma rede de amigos e colegas, no autódromo, com o objetivo de trocar informações e evitar esse desgaste.

Mas não sou fissurado por essa questão de ter de dar a notícia primeiro. Não vivo profissionalmente em função disso, embora, claro, tendo a possibilidade, por que não? Faz bem. Pautas bem trabalhadas, que nada têm a ver com terem já sido noticiadas, possuem grande valor para mim, da mesma forma.

Vira e mexe e lá estou eu com esse papo de jornalista, não? Tá bom, já parei, pronto!

O que primeiro precisarei rever para a cobertura do GP de Bahrein de 2008 é onde instalar-me em Manama. Hospedei-me no hotel Al Yamama de novo, só que agora… meu Deus! Ao seu lado, parede com parede, há o Al Yamama Night Club. Não é novidade. Os problemas começam quando num mundo de interatividade como o nosso resolveram integrar o hotel Al Yamama com o Al Yamama Night Club.

Consequência imediata: as moças que habitam o Al Yamama Night Club imaginam que você procurou o Al Yamama Hotel por causa do Al Yamama Night Club. Não sabem que você permaneceu o ano fora de Bahrein e desconhece a perfeita simbiose entre o Al Yamama Hotel e o Al Yamama Night Club.

Resultado: ligam para o seu quarto até você tirar o telefone do gancho. Não adianta pedir, delicadamente, para não ligar usando os mais distintos argumentos porque são muitas. Chega a chocar. E precisa muito para me chocar. Você diz obrigado, desculpe, estou trabalhando, mas em seguida vem outra. De uma delas ouvi: “Eu também!”

E um estrangeiro, ainda mais ocidental, por lá é raro. Fiquei sabendo disso depois. Lógico, não via ninguém com indumentária complexa como a minha, bermuda, camiseta e tênis. O que esse cara quer aqui se não quer nada conosco? A coisa ficou meio sem sentido na cabeça delas. Deveria haver um motivo, mas que não estava claro, ainda. Passei à condição de suspeito o que num lugar desses, amigos, acredite, não é agradável.

Há, agora, uma intersecção entre a recepção do hotel Al Yamama e a entrada do Al Yamama Night Club. Nada proposital! Quem poderia sequer supor algo semelhante. Não me passou pela mente, e na sua?

Portanto é inevitável o encontro dos hóspedes com quem deseja lhe hospedar carinhosamente. Acertou: a primeira aproximação é feita no instante de retirar a chave! Como se fosse, digamos, um encontro casual. “Puxa, se tivéssemos combinado não daria certo, não?”

Você não sabe direito o que pensar, afinal está numa nação islâmica e, por tudo o que aprendemos, diante do extremismo de seus valores, algo do gênero não poderia estar acontecendo. Mas está! Ou sou eu que menosprezo meu poder de sedução e imagino apenas tratar-se de uma prostituta?

“Italiano?” Devo ter impresso na testa minha origem. É só o que ouço quando questionam de onde venho. Basta uma fugaz conversa nos segundos de espera do elevador para compreender que a maioria das moças provém das Filipinas e Tailândia, embora haja do Leste Europeu também.

As surpresas dos Al Yamamas não param aí. Responda rápido, por favor? Tomei um único dia banho quente? Limparam o quarto regularmente? O ar condicionado funcionava bem? Se você está pensando que quase 200 euros (são necessários 2 euros para um dinar, a moeda local) por dia são suficientes para lhe garantir esses confortos enganou-se.

Procurar outro hotel implicaria perder uma manhã ou uma tarde. A cidade lota nesses dias de corrida. Encontraria, acredito, mas distante e me obrigaria abdicar de um período no autódromo, o que seria a última alternativa, e renunciar parte do que já pagara. Tudo bem quanto à ausência do banho quente porque faz bastante calor, mas ter de usar as mesmas toalha, fronha e o mesmo lençol quase todo dia, naquele clima…Não me parece frescura preferir outra realidade.

Não dá também para tirar o seu bom humor durante todo o fim de semana. Atinge, sem dúvida, incomoda barbaridade, mas se as circunstâncias impõem aquilo, é melhor tentar conviver sem que a situação o leve a perder a calma. Que sirva como bela lição para a próxima oportunidade.

Só mais um detalhe, vai? Quinta-feira à noite, de repente, quando cheguei do circuito, lá pelas 21 horas, os halls de entrada do Al Yamama Hotel e do Al Yamama Night Club, como disse absolutamente integrados, estavam intransitáveis de tanta gente. A grande maioria usando a vestimenta tradicional árabe.

O diferente lá era eu, com um sorriso de orelha a orelha no rosto, sem imagem e som, dizendo “desculpe, desculpe” para tentar chegar ao balcão da recepção, com o singelo objetivo de obter a chave do quarto para tomar o banho, gelado, dos justos e sair para comer. Não me recordo o nome do rapaz da noite, mas foi sempre muito gentil, prestativo.

Aproveitei para perguntar de onde vinha aquela gente toda, bem vestida, um pouco distinta da maioria barenita, pertencentes, me pareceram, a outra classe social. Curto e grosso: “Saudi Arabia”, disse-me.

Quinta-feira à noite corresponde no islamismo ao sábado à noite dos cristãos. Sexta-feira é o seu dia de folga, como o domingo para os seguidores do Papa. E muitos sauditas atravessam a ponte que separa a nação da ilha de Bahrein para, como bons filhos de Deus, ou Alá, aproveitarem-se dos prazeres da carne.

Bahrein é uma ilha geográfica, na realidade é mais de uma. As demais, onde não está a capital, Manama, são bem pequenas. Mas além de estar isolada pelo mar do Golfo Pérsico das demais nações, representa uma ilha cultural também.

Pode-se beber álcool, por exemplo. A única restrição é não ser nas ruas. Permite-se, também, que hotéis com o Al Yamama façam a festa com o Al Yamama Night Club. Não posso esquecer de citar as muitas casas de massagem tailandesa, todas com o mais elevado propósito de propiciar relaxamento muscular a seus clientes. Seria injusto supor algo distinto.

E por falar em justiça, daquelas como a imagem das casas de massagem em Manama, daqui a pouco pousarei no Brasil. Li no portal do Estadão sobre o ministro do Supremo, suspeito de envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. E vi também a impressionante prontidão dos colegas para manifestarem-se a seu favor, tal qual prestam no andamento dos processos, também sua responsabilidade: “Foi uma decisão técnica.” É bom saber que temos a quem recorrer, não?

Chego em São Paulo terça-feira à noite e quinta-feira bem cedo viajo para o Rio de Janeiro. Tenho um vôo agendado ao meio dia com o campeão mundial de acrobacia aérea, o húngaro Peter Besenyei. Farei matéria para o Estadão. Aqui, porém, poderei contar a experiência com mais detalhes, por não temos as naturais limitações de espaço do jornal.

Fico por lá porque sábado será disputada a segunda etapa do Red Bull Air Race, o maior evento esportivo aeronáutico do mundo, do qual Besenyei é um dos astros. Uma corrida! E de aviões! Imagine só! A combinação perfeita! Tudo que “não” me fascina! Só faltava ser no Krüger Park, na África do Sul. Aí também seria querer demais. Espírito jornalístico, senhores, espírito jornalístico, senhores! (Caramba, quanta exclamação!)

Al Yamama abraços, amigos!

Segundo tempo: cheguei em casa, aqui em São Paulo, agora, terça-feira, 19 horas, e abri o computador, o que não fazia desde domingo à noite, por estar na correria de aeroportos e vôos. Em primeiro lugar, obrigado pelos comentários, amigos. Procurarei emitir minha visão a respeito do que a turma apresentou sobre a bela e importante vitória do Felipe Massa.

Mas me chamou a atenção as mensagens de dois leitores do blog, em que citavam ter saído no Estadão, assinado com meu nome, “corrida monótona” e depois, me parece, “trabalho medíocre do Rubinho.” Amanhã irei à redação, vou ao arquivo e lerei o material editado.

Os textos originais são os que estão aqui no blog, classificados por isso mesmo na seção Originais do Estadão. Não qualifiquei a corrida de monótona tampouco o que o Rubinho fez de medíocre. Procurarei esclarecer. Todos têm direito de expressar o que bem desejarem. Mas, por favor, deixem claro quem são. É o que solicitarei se foi mesmo o caso.

Obrigado, amigos!