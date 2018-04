Alonso, agora, sob enorme pressão

27/XI/07

Os exemplos estão aí para nos ensinarem. Na Fórmula 1, o “não” de hoje transforma-se, facilmente, no “sim” amanhã. Ou vice-versa. Mas supondo que o proprietário da Red Bull, o austríaco Dietrich Mateschitz, tenha mesmo dito a verdade para o semanal de língua alemã Motorsport Aktuell, o espanhol Fernando Alonso não tem lá tantas opções de trabalho como afirma seu empresário, Luis Garcia Abad.

Recomendo, como sempre, a leitura do site da revista inglesa Autosport, em texto assinado por Jonathan Noble, jornalista que bem conheço. Mateschitz diz: “Se há especulação na imprensa italiana de que Alonso está perto de assinar com a Red Bull, posso apenas dizer que desconheço. Red Bull e Toro Rosso têm quatro pilotos sob contrato.” Na sequência, o arrojado empresário que investe cerca de 35% do que fatura em marketing esportivo, algo estimado em US$ 1 bilhão por ano, comentou que prefere esperar até 2009 quando a Red Bull poderá atrair grandes pilotos.

Aos poucos o círculo se aperta para Alonso, curiosamente o piloto mais completo em atividade na Fórmula 1. Marc Gene, piloto de testes da Ferrari, também afirmou, ontem, não haver espaço para o espanhol na Ferrari até 2010. Kimi Raikkonen tem contrato até o fim de 2009 e Felipe Massa, 2010.

No momento, parece não existir saída para Alonso a não ser negociar com a direção da Renault. Um ano de contrato o asturiano já viu que não vai conseguir. As coisas estão, com certeza, bem mais difíceis do que ele jamais imaginou. E três anos, como impõe o presidente da empresa, Carlos Goshn, Alonso não atenderá.

De repente uma solução de compromisso pode corresponder aos interesses de todos. Tudo o que está acontecendo e chega à tona coloca o campeão do mundo de 2005 e 2006 sob enorme pressão. É pegar ou permanecer a temporada de 2008 em casa, o que ele, a Fórmula 1 e os fãs da competição não desejam.