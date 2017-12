Alonso cerra os punhos para protestar contra a equipe

17/VI/07

Livio Oricchio, de Indianápolis

Pouco antes de completar a 39ª volta, Fernando Alonso saiu da curva 13, a que antecede a reta dos boxes, e redirecionou sua McLaren com violência para passar próximo da mureta dos box, ao lado dos integrantes de sua equipe. Queria que eles vissem seu punho cerrado, socando o ar. Não para comemorar nada, mas para protestar por ninguém na equipe intervir, talvez solicitando a Hamilton não endurecer tanto.

Havia tentado no início da mesma volta ultrapassá-lo na freada da curva 1 para possivelmente vencer o GP dos Estados Unidos. Mas Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, tem tradição de não intervir nas disputas de seus pilotos. Foi assim nas eras Alain Prost-Niki Lauda e Ayrton Senna-Alain Prost. “Ficamos tensos”, admitiu ontem, porém, Dennis.

Na entrevista depois da prova, Alonso mentiu ao falar da nova trajetória e só naquela volta: “Voava tanto pó das freadas de Hamilton à minha frente, além de a temperatura do motor subir, que precisei mudá-la para tomar ar fresco.” O clima tenso entre ambos não é fruto da quase briga entre a imprensa inglesa e a espanhola, como quer fazer crer Ron Dennis, diretor da McLaren. É real.

Mas Alonso foi honesto ao ser questionado pelos jornalistas de seu país, que insinuavam que Hamilton mudou duas vezes seu posicionamento na pista, na manobra de defesa da ultrapassagem, o que é proibido.

“Não vi nada (de irregular)”, disse. “Para vencer eu teria de ganhar sua posição na largada e tentei. Infelizmente na Fórmula 1, hoje, há duas corridas. Uma sábado, pela pole position, onde preciso melhorar um pouco, e outra domingo”, explicou. “Jogamos tudo na primeira curva.” Criticou o regulamento técnico da Fórmula 1. “Não dá para ultrapassar porque não podemos nos aproximar de mais de 1,5 ou 2 segundos do carro da frente. Perdemos muita pressão aerodinâmica.”

Já que a segunda derrota para Hamilton foi inevitável, Alonso apegou-se ao lado positivo do resultado. “Não deixo de estar contente também porque esse segundo lugar me dá um troféu que me faltava na coleção. Não tinha nada de Indianápolis.” Sua melhor colocação havia sido o quinto lugar, ano passado.

Hamilton abriu perigosos 10 pontos na classificação (58 a 48). “Não é grave. A diferença era 8 e subiu para 10, quase a mesma. Estou na luta, o campeonato será decidido no fim”, falou. “Não vejo a hora de retornar à Europa e voltar a vencer. O importante é abrir o máximo que der para a Ferrari agora que nosso carro está melhor que o deles.”

