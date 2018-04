Alonso desdenha de ultimato da Renault

21/XI/07

Preocupado com a necessidade de definir com urgência os seus pilotos para 2008, Flavio Briatore, diretor da Renault, deu um ultimato ao espanhol Fernando Alonso. Ele teria de decidir hoje, quarta-feira, se aceita o contrato que lhe está sendo oferecido. Seu empresário, Luis Garcia Abad, demonstrou indiferença com a imposição da Renault: “Fernando irá definir quando souber qual é a melhor opção para o seu futuro”.

A novela se arrastará mais alguns dias, senão semanas, pelo que disse Abad: “Fernando está de férias e não tem nada a dizer no momento.” Uma fonte do time francês me explicou, hoje, não ter mais o que negociar. “Praticamente todos os detalhes do contrato já foram discutidos. O que falta é Alonso dizer sim ou não.” A declaração do integrante da equipe sugere que a Renault não abre mesmo mão dos três anos de compromisso.

O integrante do time francês comentou ser imprescindível conhecer, por exemplo, a altura dos pilotos que irão conduzir o carro para a definição de particularidades da construção do novo modelo. Nas escuderias de ponta, que lutam pelas vitórias, o que parece ser um detalhe pode ser, por vezes, decisivo. Essa é uma das razões da pressa da Renault em saber o que o espanhol pretende fazer. Quase ninguém mais duvida de que o outro piloto será Nelsinho Piquet.

Não haveria problema judicial em contar com Alonso nos testes que começarão dia 3 em Jerez de la Frontera, na Espanha, porque seu contrato com a McLaren foi rescindido. “E o piloto começar a conhecer as reações do carro sem controle de tração, para o grupo de técnicos poder desenvolver sistemas que atenuam sua ausência, é essencial para iniciar bem os testes com o modelo novo”, disse o técnico da Renault.

Quando o empresário de Alonso afirma “melhor opção para seu futuro” o pessoal da Renault se põe a pensar: “Quais seriam essas possibilidades?” Com exceção da Force India (ex-Spyker) e Super Aguri, as demais sete equipes (a McLaren está obviamente fora) já anunciaram seus pilotos. Claro, na Fórmula 1 o dito passa pelo não dito e o não dito pelo dito com extrema facilidade.