Alonso e Nelsinho na Renault, salvo grande surpresa

19/XI/07

Ainda não é oficial, mas a provável dupla da Renault, no ano que vem, deverá ser formada por Fernando Alonso e Nelsinho Piquet. É o que se pode depreender das afirmações de Flavio Briatore, diretor do time francês, à imprensa italiana: “A Renault definitivamente terá outros pilotos em 2008.” Heikki Kovalainen e Giancarlo Fisichella estão fora dos planos.

“Entre hoje e amanhã, tudo será decidido”, afirmou o dirigente. “Há 60% de chance de Alonso acertar conosco.” Ocorre que ontem também a Toyota anunciou o alemão Timo Glock como companheiro de Jarno Trulli em 2008. Assim, a única vaga em aberto dentre as oito melhores escuderias deste ano é na Renault. Ferrari, BMW, Williams, Red Bull, Toyota, Toro Rosso e Honda já definiram seus pilotos. E, se Fisichella não tem para onde ir, Heikki Kovalainen deverá compartilhar a McLaren com o inglês Lewis Hamilton.

Briatore explicou as dificuldades para acertar com o espanhol, campeão com a Renault em 2005 e 2006. “Quando alguém casa, se separa e depois volta a viver junto, não é fácil”, falou. “Os dois lados têm interesse de encontrar as soluções. Ele nos conhece. Este ano escolheu a McLaren e errou.” Comentou ainda: “Alonso teve uma temporada difícil, talvez tenha até alterado sua personalidade”.

O negócio não saiu até agora apenas porque o espanhol não deseja repetir o que viveu na McLaren, neste ano, com Lewis Hamilton. Ron Dennis, quando o contratou, ainda no fim de 2005, lhe prometeu status de primeiro piloto. Mas ao definir-se por Lewis Hamilton para ser o seu parceiro, não teve como cumprir a promessa. Hamilton foi criado como piloto por ele. Dennis permitiu que os dois pilotos se digladiassem na pista. Resultado: apesar de dispor do carro mais regular, perdeu o campeonato para Kimi Raikkonen, finlandês da Ferrari.

Alonso está exigindo por escrito todos os tipos de garantias. Impõe ter as preferências da equipe. Já no seu tempo de Renault, reagiu com energia em algumas ocasiões em razão de Briatore não ordenar que Giancarlo Fisichella, o outro piloto, facilitasse sua vida. Não é dinheiro que separa Alonso da Renault. Durante o GP do Brasil, o italiano afirmou: “Podemos pagar 20 vezes o que ele está pedindo.”

Comentário:

Fico pensando com os meus botões: que condição tem Alonso, hoje, de dizer não à Renault. Literalmente não há opção de escolha. Ferrari e BMW não mandariam seus pilotos embora para ficar com ele. A única que poderia haver negociação é a Red Bull, que estudaria uma solução para David Coulthard, mas o time do empresário austriaco é uma aposta a médio prazo e Alonso deseja resultados imediatos. A única com potencial para atendê-lo, agora, é a Renault. Seria muito surpreendente a organização francesa não confirmá-lo nos próximos dias.