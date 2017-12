Alonso e Raikkonen em rota de colisão com suas equipes

16/VI/07

Nos dois casos, tudo foi planejado para que os relacionamentos fossem longos, de sucesso e entrassem para a história. Fernando Alonso assinou com a McLaren por três temporadas, assim como Kimi Raikkonen foi o escolhido para substituir ninguém menos de Micheal Schumacher na Ferrari pelo mesmo período.

Até o fim de 2009, os dois deveriam liderar seus times à conquista de títulos de pilotos e construtores. Mas passadas apenas seis corridas dessa nova fase nas carreiras dos dois pilotos, uma verdade emerge com força total: tanto Alonso quanto Raikkonen não deverão cumprir os três anos de contrato.

A prova de hoje no circuito de Indianápolis pode evidenciar ainda mais a causa de Alonso começar a pensar em novos rumos antes de 2009: ter de compartilhar o time com um companheiro como Lewis Hamilton, o jovem estreante mais espetacular que a Fórmula 1 conheceu. Apesar de chegar este ano à competição e ter apenas 22 anos, lidera o Mundial, à frente de Alonso, o bicampeão do mundo.

“Alonso é um piloto elevada capacidade de conduzir uma equipe a ser campeã, mas necessita de sentir o grupo fechado com ele, trabalhar em função dele”, diz Denis Chevrier, chefe dos engenheiros da Renault, organização dos dois títulos de Alonso, em 2005 e 2006.

“Não me parece que esse seja o caso, agora, na McLaren, onde diante da competência de Hamilton e toda sua história de dez anos com o grupo, Alonso se vê na condição de ter de dividir tudo com o inglês”, comenta Franck Montagny, piloto de testes da Renault na época de Alonso, hoje na Toyota.

O asturiano já se manifestou: “Não se sinto à vontade na McLaren. Algumas coisas estão sendo conduzidas de forma bem diferente de como imaginava.”

Pode ser, como a não concentração em si das atenções, como tanto gosta, embora o fator principal que esteja levando Alonso a reações surpreendentes seja mesmo Hamilton. Em toda sua carreira nunca perdeu a disputa para o companheiro. E o jovem inglês é um estreante!

“Alonso não irá manter-se nessa situação por muito tempo. Dentro de si, a imagem de extrema capacidade que possui, totalmente fundamentada, fica em xeque”, analisa Steve Nielsen, coordenador da Renault.

No caso de Kimi Raikkonen a decepção não é do piloto, mas da Ferrari. “Há atenuantes para o fato de ser mais lento que Felipe Massa”, como lembrou Jackie Stewart, três vezes campeão do mundo, em Mônaco. Ninguém questiona. Mas sua frieza está sendo interpretada pela Ferrari como desinteresse, “provavelmente procedente” emenda o escocês.

“Todos os problemas de adaptação a uma escuderia bem diversa da McLaren e conviver com um parceiro mais veloz, uma novidade para ele, o estão tirando da realidade”, analisa Flavio Briatore, diretor da Renault.

Se com Alonso a iniciativa de deixar a McLaren partirá de si próprio, e antes do fim de 2009, com Raikkonen quem decidirá seu futuro será a direção da Ferrari, frustrada por investir cerca de US$ 25 milhões por ano nele, três vezes mais que em Massa. Tudo sem que o finlandês fosse por um instante sequer o líder que Jean Todt, diretor da Ferrari, imaginou, para não se mencionar a falta de resultados.

