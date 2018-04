Alonso e Vettel, de lados opostos, na pista e fora dela

23/V/13

Mônaco

Fernando Alonso, da Ferrari, fez duro ataque, ontem em Mônaco, aos dirigentes da Red Bull por pressionarem a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, a mudá-los em pleno campeonato. “Este ano estamos vendo mais claramente a imagem da equipe, não são tão anjos que parecem”, afirmou o espanhol. Já Sebastian Vettel, da Red Bull, explicou as razões das críticas aos pneus e de novo defendeu mudanças.

O clima no primeiro dia de compromissos do GP de Mônaco, sexta etapa do calendário, ontem, foi tenso. Por a Ferrari ter desenvolvido um carro eficiente quanto ao consumo dos pneus, Alonso defende a manutenção dos existentes. Já Vettel e principalmente o proprietário da Red Bull, Dietrich Mateschitz, e seu diretor, Christian Horner, cobram da Pirelli pneus que não obriguem os pilotos a desenvolver a capacidade de administrá-los. “Os pilotos têm de usar o cérebro”, sugere Ecclestone, mentor do modelo de competição.

Deixando de lado a filosofia do politicamente correto, Alonso falou, ainda, da iniciativa da Red Bull: “Quando uma equipe vence tantos anos seguidos não aceita perder”. Vettel é o atual tricampeão do mundo e a Red Bull ganhou os três últimos títulos de construtores, com todos os méritos, pois é uma organização que começou sua história no Mundial apenas em 2005.

O jovem piloto alemão argumentou: “É difícil para vocês entenderem o quanto esses pneus mudaram nossas vidas. De um dia para o outro um de nós que costumava não estar entre os primeiros de repente aparece lá na frente”. Para Vettel, o modelo proposto por Ecclestone e adotado pela Pirelli reduziu a importância dos pilotos mais rápidos. “São os mais afetados”, afirmou.

As ultrapassagens, hoje, não podem ser comparadas com as do passado na avaliação de Vettel. “Elas ocorrem, agora, por outras razões.” E a principal é a diferença de desempenho provocada por pneus mais ou menos desgastados. “Essa não é apenas a minha opinião, mas da maioria dos pilotos”, disse Vettel.

Além de Alonso, Romain Grosjean, da Lotus, não concorda com Vettel. O francês comentou que seu time trabalhou muito bem ao desenvolver o carro que melhor explora os pneus deste ano e, portanto, consegue maior número de voltas. “Não é justo mudar em pleno campeonato”, afirmou.

Paul Hembery, diretor da Pirelli, explicou ontem que a alteração nos pneus, a partir do GP do Canada, dia 9, será pequena e principalmente nos traseiros. “Voltaremos à estrutura de kevlar e deixaremos a de aço, deste ano.” Isso evitará de alguns pneus, em determinadas circunstâncias, soltarem parte da banda de rodagem, sem interferir no seu desempenho, como exigiu a FIA.

Sobre a corrida no Principado, tanto o líder do Mundial, Vettel, como o vencedor da etapa anterior, na Espanha, Alonso, pensam da mesma forma: a prova deverá ser decidida sábado, na sessão que vai definir o grid. “Ultrapassar aqui é muito, muito difícil”, também opinou Lewis Hamilton, da Mercedes.

O inglês respondeu “sim” à pergunta do Estado, ontem em Mônaco, quanto a poder estabelecer a pole position e manter-se em primeiro na corrida, como fez David Coulthard, da McLaren, em 2002. O escocês venceu com um carro que era no mínimo um segundo mais lento que o segundo colocado, Michael Schumacher, da Ferrari, mas largou na frente.

A Mercedes estabeleceu as três últimas pole positions bem como Schumacher, em 2012 e com Mercedes, fez o primeiro tempo na classificação do GP de Mônaco. Hamilton e Nico Rosberg são os favoritos para largar na primeira fila. Hoje haverá duas sessões de treinos livres, das 5 às 6h30 e das 9 às 10h30, horários de Brasília.