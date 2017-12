Alonso está meio perdido com a competência de Hamilton

11/VI/07

Flavio Briatore, diretor da Renault, e como sempre gosta de dizer “o descobridor de Fernando Alonso”, evitou ao máximo, domingo, comentar o desempenho de seu ex-piloto, hoje na McLaren, na corrida do Canadá.

“Todos nós podemos ter dias como o dele”, limitou-se a dizer. A verdade é uma só: o bicampeão do mundo está em xeque. Errou inúmeras vezes no circuito Gilles Villeneuve, classificou-se apenas em sétimo, e pior, perdeu a liderança do campeonato para seu companheiro, um estreante, Lewis Hamilton, o vencedor.

É uma situação inusitada para o espanhol. De quando passou a competir na F-1, em 2001, até ano passado, nunca teve um companheiro de equipe capaz de lhe exigir demais. Agora Hamilton o está fazendo perder a cabeça.

Domingo, para a imprensa de seu país, atribuiu o sétimo lugar na prova e a queda para a segunda colocação no Mundial, com 40 pontos diante de 48 de Hamilton, à nova regra do satefy Car: “Fui o piloto mais prejudicado e ele o maior favorecido.” O sucesso de Hamilton, com um carro igual ao seu, o está incomodando demais, a ponto de cometer seguidos erros e demonstrar uma certa dorzinha de cotovelo.

Na classificação para o grid, sábado, equivocou-se no hairpin ao tentar superar o tempo de Hamilton e ficou em segundo. O inglês largou na pole position. Na largada, tentou uma ultrapassagem impossível, saiu da pista, como com Felipe Massa em Barcelona, e perdeu a posição para Nick Heidfeld, da BMW.

Logo depois freou tarde demais na primeira curva o que permitiu Massa ultrapassá-lo. Não respeitou, ainda, o sinal vermelho na entrada de box, quando o safety car foi acionado, na 22ª volta, e sofreu stop and go.

A expressão de Alonso depois da corrida revela que se não parar e refletir como enfrentar a situação pode comprometer ainda mais sua situação no campeonato ou, pior, expor-se a riscos maiores do que já corre.

Já Hamilton, depois de vencer pela primeira vez na carreira, em seu sexto GP – nos outros cinco sempre classificou-se no pódio -, virou manchete no mundo todo. “O menino negro, jovem e talentoso, que venceu preconceitos e superou as dificuldades de um esporte exclusivo para ricos”, como o descreveu Kevin Garside, do The Daily Telegraph.

“Depois da performace de nossa equipe em Mônaco e aqui no Canadá vou para Indianápolis com enorme confiança”, afirmou Hamilton em Montreal.

Hamilton não conhecia o circuito Gilles Villeneuve, assim como nunca disputou o GP dos Estados Unidos. Mas parece que para o superpiloto esse é apenas um detalhe sem maior importância.

Evita polêmicas com Alonso o tempo todo, apesar de saber que o companheiro o acusou através da imprensa espanhola de ter falado demais na entrevista depois da corrida de Mônaco, quando deu a entender que a direção da McLaren o prejudicou. E para favorecer Alonso. “Ele é bicampeão do mundo. Tenho certeza de que no próximo GP virá com toda sua força.” A relação de ambos já não é a melhor.

A imprensa internacional questionou, ontem, o erro de Felipe Massa no GP do Canadá, sem criticá-lo demais, mas sem isentá-lo de culpa também. O diretor-geral da Ferrari, Jean Todt, definiu o ocorrido assim: “50% foi responsabilidade nossa, da equipe, por não avisá-lo, 50% dele próprio.”

E ontem Massa reiterou seu protesto ao regulamento do safety car, razão de várias punições na prova de Montreal, como a sua exclusão da prova. O farol vermelho de entrada de box só muda para verde, agora, depois de todos os competidores estiverem alinhados atrás do safety car e respeitando a ordem de classificação na corrida. Já o sinal vermelho na saída de box apenas muda para verde depois de todo o corso atrás do safey car cruzar a linha de chegada.

Massa levou seu carro para a saída de box sem observar o farol, apenas viu os comissários agitarem a bandeira amarela, não observou ninguém na pista e deixou a área de box. Giancarlo Fisichella fez o mesmo. Os dois foram excluídos da corrida por desrespeito a uma norma de segurança. Já Alonso não respeitar a luz vermelha de entrada é considerada uma infração desportiva, daí apenas o stop and go de 10 segundos.

“Isso faz algum sentido? O que eles queriam que eu fizesse, permanecesse parado enquanto a corrida prosseguia?”, questionou Massa, ontem. O mais importante, agora, é a Ferrari apressar o desenvolvimento do seu carro porque a McLaren, ao que tudo indica, já a deixou para trás.

